Null Distanz: Journalisten klatschen entfesselt zur Raab-Hymne „Pa aufs Maul“

Der dritte Box-Kampf Stefan Raab gegen Regina Halmich (Samstag,14. September 2024) hat nicht nur Millionen Raab-Fans beseelt zurückgelassen (trotz klarer Niederlage des „Show-Titans“), sondern auch Journalistinnen und Journalisten völlig entfesselt.

Anders lässt sich nicht erklären, warum etliche der Kolleginnen und Kollegen bei der anschließenden Pressekonferenz, bei der der 57-jährige Entertainer seine neuen Programmpunkte für RTL vorstellte, wie entfesselt im Takt zur neuen Raab-Single „Pa aufs Maul“ im Takt klatschten. In dem Lied, auch vor dem Boxkampf aufgeführt von Raab mit Sido und Ski Aggu, brachte Raab sich in Stimmung, um sich wenige Minuten später mit einer Frau zu schlagen.

Die Presseleute klatschen zum Live-Auftritt Raabs mit wie im Bierzelt. Cringe in einer neuen Dimension (und, nein: ROLLING STONE hatte sich nicht erst um eine Akkreditierung bemüht, no bad feelings).

Raab blickt in glückliche Gesichter, viele filmen per Handy mit, er ruft: „Kommt, wo seid ihr?“, heizt also an.

Mit dem kollektiven Rauschzustand durch das 100-Prozent-Raab-Comeback lassen sich wohl auch Pressekonferenzfragen wie „Warum fand der Kampf in Düsseldorf statt, und nicht in ihrer Heimatstadt Köln?“ erklären.

Stefan Raab auf X:

„Seid ihr alle gut drauf?“, und dann, noch lauter: „Hey, Journalisten! Seid ihr alle gut drauf?“. Ein lautes „Jaaaaa!“ ertönt im Saal. „Habt ihr Bock auf Fragen?“. Stefan Raab hat die Menge ganz eindeutig im Griff.

Stefan Raab: Das ist sein Comeback-Plan

„Ich habe mich entschlossen, wieder Shows zu machen. Das Leben ist ja ein Prozess“, sagte er nach dem Kampf. Es sei mittlerweile eine ganze Generation ohne guten Humor aufgewachsen, da sei es seine Pflicht, wieder etwas zu machen, scherzte er. Dann machte er Nägel mit Köpfen – und gab bekannt, dass es bereits nächste Woche losgeht.

Raab: Das ist seine neue Show

„Du gewinnst hier nicht die Million“ heißt Raabs neue Show, die am 18. September um 20:10 Uhr startet – und zwar nicht auf RTL, sondern ausschließlich online auf RTL+. „Irgendwann ist RTL zu mir gekommen und hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. Hast du Bock, bei RTL die Nummer 2 nach dem Bachelor zu sein? Da habe ich nicht lange gezögert.“

Raab selbst nennt die neue Sendung die „erste Entertainment-Quiz-Competition-Hybridshow der Welt“. „Da ist alles drin, was ich kann. Da ist Competition dabei, Quiz dabei, ich werde auch das Geschehen der Woche für Sie sezieren.“ Jede Woche können die Teilnehmer dabei eine Million Euro gewinnen.

„Aber leider hat einer da was dagegen: ich. An mir müssen sie auch vorbei.“ Für Tickets kann man sich unter Raab-Tickets.de bewerben. „Jeder kann dabei sein. Sie brauchen kein Genie zu sein, aber: Sie müssen alles richtig machen“, verriet er anschließend.