Stefan Raab gibt Comeback bekannt: Alle Infos zu seiner neuen Show

Stefan Raab kehrt zurück! Nicht in den Boxring, sondern tatsächlich vor die Kameras und mit neuen Formaten. Details zu seinem neuen Vertrag mit RTL gab der 57-Jährige in einer Pressekonferenz nach seinem (verlorenen) Comeback-Boxkampf gegen Regina Halmich am 14.09. bekannt. „Ich mache wieder Shows“, hatte Raab gleich nach dem Kampf unter tosendem Beifall die frohe Nachricht verkündet.

„Ich habe mich entschlossen, wieder Shows zu machen. Das Leben ist ja ein Prozess.“ Es sei mittlerweile eine ganze Generation ohne guten Humor aufgewachsen, da sei es seine Pflicht, wieder etwas zu machen, scherzte er. Dann machte er Nägel mit Köpfen – und gab bekannt, dass es bereits nächste Woche losgeht.

Raab: Das ist seine neue Show

„Du gewinnst hier nicht die Million“ heißt Raabs neue Show, die am 18. September um 20:10 Uhr startet – und zwar nicht auf RTL, sondern ausschließlich online auf RTL+. „Irgendwann ist RTL zu mir gekommen und hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. Hast du Bock, bei RTL die Nummer 2 nach dem Bachelor zu sein? Da habe ich nicht lange gezögert.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Raab selbst nennt die neue Sendung die „erste Entertainment-Quiz-Hybridshow der Welt“. „Da ist alles drin, was ich kann. Da ist Competition dabei, Quiz dabei, ich werde auch das Geschehen der Woche für Sie sezieren.“ Jede Woche können die Teilnehmer dabei eine Million Euro gewinnen. „Aber leider hat einer da was dagegen: ich. An mir müssen sie auch vorbei.“ Für Tickets kann man sich unter Raab-Tickets.de bewerben. „Jeder kann dabei sein. Sie brauchen kein Genie zu sein, aber: Sie müssen alles richtig machen“, verriet er anschließend.

Stefan Raab: Da kommt noch mehr!

Es wird aber auch noch weitere Formate geben, erklärte Raab. „Ich habe natürlich mehr vor für RTL. Wir werden weitere Events für Sie machen.“ Dann scherzte er: „Ich weiß nicht, ob sich RTL nochmal sowas leisten kann wie heute Abend, aber ich probier’s.“

Anschließend stellte sich Raab gut gelaunt den Fragen der anwesenden Journalisten und verriet das eine oder andere Geheimnis – etwa, dass die Buchstaben „NWSDWH“, die auf seiner Baseballcap prangten, keine wirkliche Bedeutung haben.

Raab: Vertrag mit RTL auf fünf Jahre

Wie Raab am Ende der Pressekonferenz verriet, läuft sein Vertrag mit RTL auf fünf Jahre. Es ist also einiges aus dem Hause Raab zu erwarten.