Hat Stefan Raab hat eine Allianz mit Bully Herbig geschmiedet?

Ein neues Instagram-Video geht derzeit viral – weil es andeuten könnten, dass zwei „Show-Titanen“ eine Allianz geschmiedet haben: Stefan Raab und Michael „Bully“ Herbig.

In diesem Instagram-Video (unten) befindet sich der 57-jährige Raab nur Tage vor seinem Comeback im Boxring gegen Regina Halmich in der Praxis von Beauty-Arzt „Dr. Lamborghini“. Michael „Bully“ Herbig ist in die Rolle des schmierigen Doc geschlüpft.

Stefan Raab auf Instagram:

Wie „Bild“ nun erfahren haben will, hätte ein „Produktions-Insider aus dem ehemaligen ProSieben-Umfeld“ verraten:„Stefan lässt nur wenige Menschen geschäftlich ganz nah an sich heran. Bully ist einer von ihnen. Die beiden teilen einen ähnlichen Humor und sind als Kreativköpfe immer noch absolute Spitze.“

„Das Kanu des Manitu“

Michael „Bully“ Herbig soll laut des Insiders Lust auf das Video gehabt haben, obwohl er „aktuell eigentlich ordentlich mit den Vorbereitungen für die Fortsetzung seines Mega-Erfolgs ,Der Schuh des Manitu‘ zu tun hat“.

Das Sequel soll den Namen „Das Kanu des Manitu“ tragen und 2025 anlaufen. Und angeblich soll Stefan Raab für ein Cameo-als Musik-Cowboy im Gespräch sein.

Am Samstag: Raab boxt gegen Halmich

Am Samstagabend (14. September) erwartet die Zuschauer ein Event der besonderen Art: Im Düsseldorfer PSD Bank Dome trifft Regina Halmich erneut auf TV-Star Stefan Raab. Das dritte Aufeinandertreffen der beiden wird um 20:15 Uhr live auf RTL übertragen.

Die Box-Weltmeisterin bekommt diesmal besonders starke Unterstützung von ihrer langjährigen Freundin Doro Pesch. Die Metal-Sängerin wird Regina Halmich mit der eigens für diesen Anlass komponierten Einmarsch-Hymne „Justice For The Queen“ ankündigen und dabei live am Ring zu sehen sein. Interessanter Titel, denn „Gerechtigkeit“ braucht Halmich nun wirklich nicht: Sie hat Raab zweimal schon im Ring vermöbelt.

Doro Pesch erklärt gegenüber „Bild“: „Diesen Kampf lasse ich mir keinesfalls entgehen. Ich habe sogar Konzerte verschoben, um dabei sein zu können. Als großer Box-Fan ist es mir eine Ehre, meine Freundin Regina musikalisch zu begleiten.“

Doro Pesch ist kein Neuling im Boxing-Milieu. Bereits 2001 und 2007 hat sie bei den ersten beiden Kämpfen zwischen Raab und Halmich die Einmarschhymne gesungen. Pesch: „Damals dachte ich, es seien nur Spaß-Kämpfe, aber Stefan nimmt das Ganze sehr ernst. Das letzte Mal hat er sich nach der Party ziemlich schnell verdrückt, was ich schade fand.“

Doro Pesch unterstützt Regina Halmich

Die Sängerin ist überzeugt, dass Halmich auch dieses Mal siegreich sein wird: „Regina hat einfach die bessere Technik und größere Erfahrung. Ich weiß, dass sie hart trainiert.“

Stefan Raab, der sich nach neun Jahren Abwesenheit von der Bühne zurückmeldet, inszeniert sein Comeback als Spektakel. In einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Video zeigt sich der Entertainer im gepolsterten Fatsuit und beim Training mit Fitness-Influencerin Pamela Reif. Dies sorgt für zusätzliche Spekulationen über seinen Fitnesslevel und seine Vorbereitung.

Die Details rund um das Event sind bislang spärlich, aber es gibt Gerüchte über Raabs Pläne für eine neue Show-Offensive bei RTL. Berichten zufolge könnte Raab ein neues wöchentliches Format planen, möglicherweise sogar am Mittwochabend, dem früheren Sendeplatz von „TV total“, was bei der Konkurrenz von Pro Sieben ausgestrahlt wurde.

Rückkehr aus Leidenschaft

Regina Halmich äußerte sich in einem Interview über ihre Vorbereitungen und die bevorstehenden Herausforderungen. Sie gesteht, dass sie über ihre Rückkehr in den Ring nachgedacht und überlegt habe, ob sie dem Kampf gewachsen sei. Die Entscheidung, erneut anzutreten, kam letztlich aus der Leidenschaft für den Sport und dem Wunsch, sich noch einmal mit Raab zu messen.

Halmich räumt ein, dass sie Raab vor dem Kampf möglicherweise nicht sehen wird: „Stefan hat Angst, dass man uns zusammen sieht. Das will er auf keinen Fall.“