Stimme kaputt! Lauryn Hill kämpft um jedes Konzert

Einen schöneren Anlass könnte es nicht geben, um auf Tour zu gehen: Lauryn Hill spielt zum 25. Geburtstag von „The Miseducation of Lauryn Hill“ noch einmal alle Songs der epochalen Platte (die ROLLING STONE auf Platz 42 der 500 besten Alben aller Zeiten wählte) live. Mit dabei ist als Begleitung ihre alte Band, The Fugees.

Dennoch läuft es nicht, wie sich sowohl Hill als auch das Publikum sich das vorstellen. Wegen einer Stimmbandverletzung musste ein Konzert in Philadelphia am 22. Oktober verschoben werden, während die Sängerin zusätzlich gezwungen war, einen Gig am 30. Oktober in Fort Worth, Texas, komplett abzusagen. Manche Auftritte ihrer Nordamerika-Tournee – eine Europareise ist leider nicht geplant – fanden deutlich später statt, als es geplant war.

Fans schwer enttäuscht von Lauryn Hill

Das bringt Hill seit Tagen den Unmut der enttäuschten Fans ein. Am Samstag (4. November) trat sie in Los Angeles auf und nahm sich auf der Bühne die Zeit, das Problem, mit dem sie zu kämpfen hat, zu verdeutlichen.

„Sie sagen: ‚Sie kommt oft zu spät'“, sagte sie ihren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie in einem Video gesehen werden kann. „Yo, ihr habt Glück, dass ich es jeden Abend auf diese Bühne schaffe.“

Hill deutlicher und auch hörbar verbittert: „Ich tue es nicht, weil sie es mir erlauben, hier zu sein, ich tue es, weil ich hier im Namen Gottes stehe. Gott ist derjenige, der es mir erlaubt, zu spielen, der mich mit Familie und Gemeinschaft umgeben hat, als es keine Unterstützung gab, als das Album so viel verkauft hat und trotzdem niemand auftauchte und sagte: ‚Hey, möchtest du noch eins machen? Also bin ich um die Welt gereist und habe die gleiche Platte wieder und wieder und wieder gespielt. Denn wir sind die Überlebenden. Wir sind nicht nur die Überlebenden, wir sind die, die alles zur Entfaltung bringen.“

Die Musikerin hatte bereits nach der Absage ihres Konzerts in Fort Worth eine längere Erklärung abgegeben, die ihre Probleme mit der Stimme ansprach. Darin hieß es unter anderem: „Ich habe mich durch die letzten paar Gigs gekämpft, meine Stimme unter Druck gesetzt und die Verletzung mit Medikamenten behandelt. Das ist weder sicher noch nachhaltig. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe gehofft, dass ich genug Stimme habe, um den heutigen Abend zu überstehen, aber ich kann kaum sprechen, geschweige denn singen oder rappen.“

Für Hill und die sie begleitenden Fugees stehen nun noch zwei Konzerte auf dem Zettel, in Oakland am 7. November und zum Abschluss in Seattle am 9. November.

Hill hat ihr Debütalbum bereits im Juni im Rahmen des The-Roots-Festivals The Roots Picnic in voller Länge vorgestellt. Die Fugees feierten dort auch eine Überraschungs-Reunion als Teil von Hills Auftritt.