"Du lieber Himmel, Roy Rogers gibt's nicht mehr!" Lauryn kann's kaum fassen. Da kommt man nach einem langen Tag in den Sony Music Studios nach Hause, in die Vororte von New Jersey, fährt nichtsahnend Mutters schnittigen Sportwagen um die Kurve, und statt des Fast-Food-Palasts an der Ecke gähnt ein Riesenloch! Oder sollte das nur ein weiterer Hinweis darauf sein, daß sich in Lauryn Hills Leben eine Menge geändert hat - und das verdammt schnell? "We used be No 10, now we permanent 1", protzt ihr Bandkollege Wyclef Jean in dem lässigen, auf Bob Marley gestylten Singsang am Beginn von "Fu-Gee-La", mit dem sich die Fugees in Lichtgeschwindigkeit in die Hitlisten katapultiert haben. Mit seinen harten Raps und dem melodischen Refrain ("Ooh-la-la-la...") ist "Fu-Gee-La" die perfekte Hymne auf die Zukunft des HipHop. Und dazu noch eine ziemlich genaue Vorhersage, was die rasante Karriere der Band betrifft.