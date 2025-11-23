„Live Forever“: Oasis huldigen Mani in São Paulo

Prince-Toningenieurin Susan Rogers: „Das war weise, taktisch klug – und für einen Rockstar einzigartig“

Oasis erwiesen am Samstagabend dem verstorbenen Stone-Roses-Bassisten Gary „Mani“ Mounfield im Estadio MorumBIS in São Paulo, Brasilien, die Ehre. Mounfields Tod im Alter von 63 Jahren war am Donnerstag von seinem Bruder bestätigt worden.

„Wir möchten dies unserem lieben Freund, unserem Helden, dem einzig wahren Gary ‚Mani‘ Mounfield widmen“, sagte Sänger Liam Gallagher, bevor die Band in „Live Forever“ einstieg.

Gegen Ende des Songs wurde ein Bild von Mani auf einem Video-Bildschirm hinter ihnen eingeblendet, dem sich die Band zuwandte.

Oasis zollen Mani auf der Bühne Tribut

Bevor sie ihren nächsten Song spielten, kündigte Gallagher ihn mit den Worten an: „Mani kann diesen hier auch haben, ‚Rock ’n’ Roll Star‘.“

Gallagher hatte Mounfield bereits in den sozialen Medien Tribut gezollt, als die Nachricht bekannt wurde. „VÖLLIG SCHOCKIERT UND ABSOLUT AM BODEN ZERSTÖRT NACH DER NACHRICHT ÜBER MANI MEINEN HELDEN RIP RKID LG“, schrieb er. Sein Bruder und Bandkollege Noel Gallagher postete ein Foto von Mounfield mit der Bildunterschrift: „RIP Bruder. Es war ein Vergnügen, dich gekannt zu haben.“

Die Widmung von Oasis an den verstorbenen Bassisten der Stone Roses und Primal Scream erfolgte während der vorletzten Show ihrer Reunion-Tour, die heute Abend nach ihrer zweiten und letzten Nacht im Estadio MorumBIS in São Paulo, Brasilien, endet.

Zukunft der Oasis-Tour bleibt ungewiss

Für Fans, die auf ein Comeback im Jahr 2026 hoffen, sieht es schlecht aus: Gallagher gab auf die Frage ein eindeutiges „NEIN“. Er unterstrich dies nachdrücklich mit: „JA ICH MEINE ES VERDAMMT ERNST.“

Als jedoch ein Fan nach einer Rückkehr auf Tour im Jahr 2027 fragte, ließ er die Möglichkeit offen. „Vielleicht“, schrieb er.