AC/DC Tour verlängert: „Power Up“ mit neuen Terminen 2026
AC/DC setzt die „Power Up“-Tour 2026 in Nord- und Südamerika fort. Alle bestätigten Termine und Infos zum Vorverkauf ab 7. November – der Überblick
AC/DC drehen die Energie ihrer „Power Up“-Tour weiter auf. Die Band verlängert ihre Konzertreise mit zusätzlichen Terminen in Nord- und Südamerika bis ins Jahr 2026.
Tourstart in Südamerika
Die Fortsetzung der „Power Up“-Tour beginnt am 24. Februar in São Paulo, Brasilien. Es folgen Auftritte in Santiago, Chile, und Buenos Aires, Argentinien. Die Nordamerika-Etappe startet mit einem Konzert am 7. April in Mexiko-Stadt und führt im Juli mit weiteren Shows durch die USA und Kanada.
Der allgemeine Vorverkauf für die neuen Termine beginnt am 7. November um 10 Uhr Ortszeit. Tickets für Denver, Las Vegas und Philadelphia sind ab dem 7. November um 12 Uhr Ortszeit erhältlich.
AC/DCs Rückkehr in die USA
Die Nordamerika-Konzerte zu Beginn der „Power Up“-Tour waren AC/DCs erste Auftritte in den USA seit 2016. Auf der Setlist standen Klassiker wie „Back in Black“, „Thunderstruck“ und „You Shook Me All Night Long“.
AC/DC 2026 Power Up Tourdaten
-
Februar – São Paulo, BR @ Estádio do MorumBIS
-
März – Santiago, CL @ Parque Estadio Nacional
-
März – Buenos Aires, AR @ Estadio River Plate
-
April – Mexiko-Stadt, MX @ Estadio GNP Seguros
-
Juli – Charlotte, NC @ Bank of America Stadium
-
Juli – Columbus, OH @ Ohio Stadium
-
Juli – Madison, WI @ Camp Randall Stadium
-
Juli – San Antonio, TX @ Alamodome
-
Juli – Denver, CO @ Empower Field at Mile High
-
August – Las Vegas, NV @ Allegiant Stadium
-
August – San Francisco, CA @ Levi’s Stadium
-
August – Edmonton, AB @ Commonwealth Stadium
-
August – Vancouver, BC @ BC Place
-
August – Atlanta, GA @ Mercedes-Benz Stadium
-
August – Houston, TX @ NRG Stadium
-
September – South Bend, IN @ Notre Dame Stadium
-
September – St. Louis, MO @ The Dome at America’s Center
-
September – Montreal, QC @ Parc Jean-Drapeau
-
September – Toronto, ON @ Rogers Stadium
-
September – East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium
-
September – Philadelphia, PA @ Lincoln Financial Field