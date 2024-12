Oasis: Klavier aus den 90ern kommt bei Auktion unter den Hammer

Ein Klavier des Oasis-Gitarristen und -Keyboarders Paul „Bonehead“ Arthurs soll jetzt bei einer Auktion unter den Hammer kommen. Das Piano schenkte der Oasis-Entdecker Alan McGee dem Musiker 1996 zu Weihnachten.

Dicker Brocken unterm Baum

Das E108-Modell in Walnussoptik des japanischen Herstellers Yamaha war eines von vier Tasteninstrumenten, die Alan McGee in einer großzügigen Geste zum Feste an seine Zöglinge von Oasis übergab. Kurz vor der Insolvenz hatte der Boss der Plattenfirma Creation Records die Gruppe aus Manchester 1993 bei einem ihrer Auftritte entdeckt. Ihr Debütalbum „Definitely Maybe“ erschien 1994 auf seinem Label und verkaufte sich bis heute über 15 Millionen mal – für den Musikunternehmer wohl ein wahrer Glücksgriff.

Das Klavier wird nun zusammen mit einem Echtheitszertifikat versteigert, das Paul „Bonehead“ Arthurs persönlich unterzeichnet hat. „Dies ist das erste der vier Pianos, die McGee Oasis geschenkt hat, das auf einer Auktion auftaucht“, bestätigte Sean McIlroy, Direktor des Auktionshauses Piano Auctions Ltd. „Was es besonders spannend macht: Die Vorstellung, dass Bonehead und vielleicht auch andere Bandmitglieder auf diesem Instrument ihre Songs gespielt haben – jetzt können Oasis-Fans und Sammler auf denselben Tasten spielen.“

Der Gitarrist und ehemalige Besitzer des Klimperkastens wirkte sowohl auf dem Debüt als auch auf mehreren weiteren erfolgreichen Alben der Gruppe mit, darunter „What’s the Story (Morning Glory)“ (1995) und „Be Here Now“ (1997). 1999 verließ der Multiinstrumentalist die Band, brach den Kontakt zu den Brit-Pop-Megastars allerdings nie ab. So gastierte er beispielsweise bei Solo-Shows von Liam Gallagher. 2022 wurde seine Krebserkrankung bekannt, heute gilt er als geheilt. Bei der Oasis-Reunion-Tour nächstes Jahr wird er mit seinen alten Bandkollegen wieder auf der Bühne stehen.

Fast 30 Jahre später: Wieder ein Weihnachtsgeschenk?

Die Auktion findet online statt und beginnt am Dienstag, den 10. Dezember, um 12 Uhr Ortszeit (in Deutschland 13 Uhr). Der Auktionator fügte hinzu: „Ich kann mir vorstellen, dass es einige Oasis- und Musikfans gibt, die dieses Klavier gerne als Weihnachtsgeschenk hätten – sie müssen jedoch tief in die Tasche greifen.“ Das Unternehmen schätze den Wert des Instruments auf 8.000 bis 10.000 Pfund (etwa 10.000 bis 12.000 Euro).