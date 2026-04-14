Liam Gallagher reagiert auf die Aufnahme von Oasis in die Rock and Roll Hall of Fame: „Eine echte Ehre“

Nach Jahren, in denen er die Rock and Roll Hall of Fame offen verachtet hat, nennt Liam Gallagher die Ankündigung der diesjährigen Oasis-Aufnahme nun „eine echte Ehre“.

In einer Reihe von Tweets reagierte Gallagher darauf, dass Oasis gemeinsam mit Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross und Wu-Tang Clan in die Institution aufgenommen wird.

„Reverse-Psychology-Vibes in der Gegend – Oasis RnR Hall of Farmers, ich mein Famers“, twitterte Gallagher am frühen Dienstagmorgen. „Ich möchte mich bei allen bedanken, die für uns gestimmt haben, es ist eine echte Ehre – schon als kleines Kind, wenn ich unter der Dusche gesungen hab, hab ich davon geträumt, eines Tages in der RnR Hall of Fame zu sein. Es stimmt, was die Leute sagen: Alles ist möglich, wenn man einen Traum hat.“

Gallaghers Kehrtwende

Als ein Fan fragte: „Was ist mit dem ganzen ‚Ich will da nicht rein‘ geworden?“, antwortete Gallagher: „Tja, ich hab gestern Abend mit meiner Mami gesprochen, als die Neuigkeit rauskam, und sie meint, ich war vielleicht etwas vorschnell mit meiner Einschätzung der Organisation. Sie hat mir gesagt, ich soll aufhören, ein Idiot zu sein, zu der Verleihung gehen und mich anständig benehmen – und wer weiß, vielleicht macht’s mir sogar Spaß.“

Ob er das ironisch meint, ist unklar – wahrscheinlich schon –, aber die Aussagen stehen im krassen Widerspruch zu dem, was Gallagher in der Vergangenheit über die Rock Hall gesagt hat. Als Oasis 2024 zum ersten Mal nominiert wurde, erklärte er gegenüber der „Sunday Times“: „So sehr ich Mariah Carey und all das liebe – ich sage: Macht mir einen Gefallen und verpisst euch. Das ist, als würde man mich in die Rap Hall of Fame stecken. Ich will kein Teil von etwas sein, das so geistig gestört ist. Außerdem hab ich mehr für Rock & Roll getan als die Hälfte dieser Clowns im Vorstand – das ist alles kompletter Schwachsinn.“

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Im selben Jahr schrieb er in den sozialen Medien: „Fuck the Rock n Roll hall of fame its full of BUMBACLARTS LG. You know it I don’t need some wank award by some geriatric in a cowboy hat.“ Er forderte Fans außerdem auf, gar nicht erst abzustimmen, denn: „So sehr ich das zu schätzen weiß – das ist alles kompletter Bockmist.“

„RNR Hall of Fame is for WANKERS“

Auch im vergangenen Jahr tat Gallagher die Nominierung der Band ab und twitterte: „RNR hall of fame is for WANKERS.“ Ein Fan fragte daraufhin: „Was machst du, wenn ihr gewinnt?“ Gallaghers Antwort: „Natürlich hingehen und sagen, es sei das Beste EVER.“

Die Aufnahmezeremonie der Rock and Roll Hall of Fame findet am 14. November im Peacock Theater in Los Angeles statt. ABC und Disney+ werden die Show im darauffolgenden Monat ausstrahlen.