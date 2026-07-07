Oasis 2027: Gigantische Manchester-Residency und Knebworth-Comeback

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Steht nach der erfolgreichen „Live ’25“-Reunion bereits das nächste große Oasis-Ding bevor? Verschiedene britische Medien berichten, dass das Team um Liam und Noel Gallagher an einer umfangreichen UK- und Europa-Tour für 2027 werkelt. Offiziell bestätigt ist bislang allerdings nichts.

Für besonders große Aufmerksamkeit sorgt ein Bericht der Tageszeitung Manchester Evening News.

Demnach soll die Band eine zwölf Konzerte umfassende Residency im Etihad Stadium in Manchester planen, der Heimspielstätte von Manchester City, dem Lieblingsverein der Gallagher-Brüder.

Dem Club nahestehende Quellen wollen erfahren haben, dass die Auftritte für Mai und Juni 2027 vorgesehen sind. Dabei wurde der letzte Spieltag der Saison 2026/27 in der Premier League genannt. Erst dann könnten die Aufbauarbeiten der Bühne beginnen. Dem Bericht zufolge könnten sogar weitere Termine hinzukommen.

Oasis-Astrologen wollen bemerkt haben, dass das „Parklife“-Festival in Manchester seinen angestammten Juni-Termin nach hinten verschoben hat, um nicht mit möglichen Oasis-Konzerten konkurrieren zu müssen.

Auch Gerüchte über eine Rückkehr auf das Mega-Gelände in Knebworth in der Grafschaft Hertfordshire kursieren

Die legendären Oasis-Konzerte im Jahr 1996 gelten bis heute als Meilenstein der britischen Rockgeschichte: Rund 250.000 Fans besuchten die beiden ausverkauften Shows, während Millionen Ticketanfragen eingingen. Später erschienen sowohl ein Livealbum als auch ein Dok-Film über die mittlerweile historischen Konzerte in Knebworth.

Auch weitere Stationen werden gehandelt. So berichten irische Medien über eine mögliche Rückkehr zum Festivalgelände am Slane Castle, wo Oasis bereits 2009 als Headliner auftraten. Zudem spekulieren britische Wettanbieter über einen möglichen Glastonbury-Auftritt 2027.

Konkrete Hinweise auf weitere Konzerte lieferten zuletzt Liam Gallaghers Social-Media-Beiträge.

Ende 2025 schrieb er auf X, dass Oasis 2026 NICHT auf Tour gehen würden.

Gleichzeitig deutete er mehrfach an, dass es 2027 weitergehen könnte. Auf die Frage eines Fans nach einem Konzert in Rom antwortete der Sänger sogar: „Ohne jeden Zweifel. Hundertprozentig.“

Auch das Umfeld der Band nährt die Spekulationen. Erst kürzlich veröffentlichten Oasis den ersten Trailer zur neuen Dokumentation „Don’t Look Back In Anger“ von Regisseur Steven Knight. Der Film soll am 11. September zunächst in die Kinos und IMAX-Säle kommen und anschließend weltweit bei Disney+ und Hulu verfügbar sein. Im Trailer versprechen Liam und Noel, dass die Reunion-Shows „das reinste Chaos“ zeigen würden.

Ob alle aktuellen „Live´27-Gerüchte“ wirklich real werden, bleibt abzuwarten. Weder Band noch Management haben einen künftigen Konzertzyklus offiziell bestätigt.

Steht nach der erfolgreichen „Live ’25“-Reunion bereits das nächste große Oasis-Ding bevor? Verschiedene britische Medien berichten, dass das Team um Liam und Noel Gallagher an einer umfangreichen UK- und Europa-Tour für 2027 werkelt. Offiziell bestätigt ist bislang allerdings nichts.

Zwölf Konzerte im Etihad Stadium geplant

Für besonders große Aufmerksamkeit sorgt ein Bericht der Tageszeitung Manchester Evening News: Demnach soll die Band eine zwölf Konzerte umfassende Residency im Etihad Stadium in Manchester planen, der Heimspielstätte von Manchester City, dem Lieblingsverein der Gallagher-Brüder.

Dem Club nahestehende Quellen wollen erfahren haben, dass die Auftritte für Mai und Juni 2027 vorgesehen sind. Dabei wurde der letzte Spieltag der Saison 2026/27 in der Premier League genannt – erst dann könnten die Aufbauarbeiten der Bühne beginnen. Dem Bericht zufolge könnten sogar weitere Termine hinzukommen.

Oasis-Astrologen wollen bemerkt haben, dass das „Parklife“-Festival in Manchester seinen angestammten Juni-Termin nach hinten verschoben hat, um nicht mit möglichen Oasis-Konzerten konkurrieren zu müssen.

Rückkehr nach Knebworth im Gespräch

Auch Gerüchte über eine Rückkehr auf das Mega-Gelände in Knebworth in der Grafschaft Hertfordshire kursieren. Die legendären Oasis-Konzerte im Jahr 1996 gelten bis heute als Meilenstein der britischen Rockgeschichte: Rund 250.000 Fans besuchten die beiden ausverkauften Shows, während Millionen Ticketanfragen eingingen. Später erschienen sowohl ein Livealbum als auch ein Dok-Film über die mittlerweile historischen Konzerte in Knebworth.

Slane Castle, Glastonbury und Liam Gallaghers Andeutungen

Auch weitere Stationen werden gehandelt. So berichten irische Medien über eine mögliche Rückkehr zum Festivalgelände am Slane Castle, wo Oasis bereits 2009 als Headliner auftraten. Zudem spekulieren britische Wettanbieter über einen möglichen Glastonbury-Auftritt 2027.

Konkrete Hinweise auf weitere Konzerte lieferten zuletzt Liam Gallaghers Social-Media-Beiträge. Ende 2025 schrieb er auf X, dass Oasis 2026 NICHT auf Tour gehen würden. Gleichzeitig deutete er mehrfach an, dass es 2027 weitergehen könnte. Auf die Frage eines Fans nach einem Konzert in Rom antwortete der Sänger sogar: „Ohne jeden Zweifel. Hundertprozentig.“

Neue Dokumentation befeuert die Spekulationen

Auch das Umfeld der Band nährt die Spekulationen. Erst kürzlich veröffentlichten Oasis den ersten Trailer zur neuen Dokumentation „Don’t Look Back In Anger“ von Regisseur Steven Knight. Der Film soll am 11. September zunächst in die Kinos und IMAX-Säle kommen und anschließend weltweit bei Disney+ und Hulu verfügbar sein. Im Trailer versprechen Liam und Noel, dass die Reunion-Shows „das reinste Chaos“ zeigen würden.

Ob alle aktuellen „Live ’27“-Gerüchte wirklich real werden, bleibt abzuwarten. Weder Band noch Management haben einen künftigen Konzertzyklus offiziell bestätigt…