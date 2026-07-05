Oasis veröffentlichen ersten Teaser zur Doku „Don’t Look Back in Anger“

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Am ersten Jahrestag von Oasis‘ erstem Reunion-Konzert hat die Band den ersten Teaser zu „Don’t Look Back in Anger“ geteilt – der Dokumentarfilm über das unerwartete Comeback der Gallagher-Brüder hätte beinahe nie das Licht der Welt erblickt.

Der 45 Sekunden lange Clip zeigt das tobende Oasis-Publikum und deutet Probenaufnahmen an, während Noel und Liam Gallagher über ihre Reunion sprechen – Jahre nach dem unschönen Ende der Band.

„Ich sehe mich einfach nicht auf der Bühne mit Liam, ich sehe es einfach nicht“, sagt Noel im Voiceover, während Liam hinzufügt: „So wie es geendet hat – inakzeptabel.“

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Doku über globales Kulturereignis

„Der Film ist eine unverblümt mitreißende Chronik des größten Musikereignisses des Jahres 2025 und hält die Erlebnisse und Emotionen der Band und ihrer Fans auf der ganzen Welt fest“, heißt es in der offiziellen Beschreibung. „Die einzigartige Perspektive umfasst Zugang zu Proben, Backstage und Bühne sowie die ersten gemeinsamen Interviews mit Noel und Liam seit über 20 Jahren. Neben der ausverkauften Welttournee der Band beleuchtet der Film auch die tiefgreifende emotionale Wirkung dieses außergewöhnlichen globalen Kulturmoments und was die Musik von Oasis für Zuhörer und Generationen weltweit bedeutet.“

„Don’t Look Back in Anger“, produziert von „Peaky Blinders“-Schöpfer Steven Knight und inszeniert von Dylan Southern und Will Lovelace, startet im September in IMAX und regulären Kinos – später im Jahr folgt der Start auf Hulu und Disney+.

„Die Oasis-Welttournee hat Generationen, Kulturen und Länder vereint und einer zerrissenen Welt von Versöhnung erzählt“, erklärte Knight in einem Statement. „‚Don’t Look Back in Anger‘ ist nicht nur Ihr Ticket zur Show – es ist ein Backstage-Pass und ein Platz am Tisch, wenn Liam und Noel zum ersten Mal seit 15 Jahren zusammensitzen und sagen, wie es ist und wie es war.“

Reunion-Tournee und Rock Hall

Oasis‘ Reunion-Tournee startete am 4. Juli 2025 in Cardiff, Wales, und führte die Band durch Europa, Nordamerika, Asien, Australien und Südamerika, bevor sie im November in São Paulo, Brasilien, endete – wenige Tage nachdem die Band in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden war. Über ihre weiteren Pläne hat die Band bislang nichts verlauten lassen.