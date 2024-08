Oasis-Reunion: Streamingriesen bieten Millionen für Dokumentation

Noel und Liam Gallagher, die sich nach einer 15-jährigen Fehde wiedervereint haben, könnten bald in einer ganz neuen Art und Weise ins Rampenlicht treten. Die Geschwister stehen Berichten zufolge mit ihrer Band Oasis im Zentrum eines heftigen Bieterkriegs um die Rechte an einer Dokumentation über ihre Reunion.

Streamingdienste buhlen um die Gallagher-Brüder

Die Brüder feiern ihre Rückkehr mit der „Oasis Live ’25“-Tournee, die am 4. Juli im Cardiff Principality Stadium beginnt. Berichten zufolge haben nun Unternehmen wie Apple, Netflix und Prime Video beachtliche Summen geboten, um das Comeback der Gallaghers filmisch festzuhalten.

Eine anonyme Quelle verriet gegenüber der Zeitung „The Sun“, dass die Angebote in die Millionen gehen. „Die Produktionsfirmen sind extrem daran interessiert, die Geschichte von Noel und Liam zu dokumentieren. Ein spezielles Team bei Apple hat sich bereits getroffen, um das Angebot zu erörtern, während auch Firmen, die mit Netflix und Prime Video zusammenarbeiten, intensiv verhandeln,“ erklärte die Quelle.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Möglichkeit, die Brüder bei ihrem Comeback zu begleiten und ihre oft komplizierte Beziehung zu dokumentieren, wäre für jede Streaming-Plattform ein großer Erfolg. Allerdings ist unklar, ob Noel und Liam tatsächlich bereit sind, ihr Comeback für einen Dokumentarfilm zur Verfügung zu stellen.

Vorbereitung auf die Oasis-Rückkehr: Dokus über die Gallagher-Brüder

Vor der Rückkehr von Oasis in die Öffentlichkeit haben die Brüder bereits an dem Dokumentarfilm „Oasis: Supersonic“ von Mat Whitecross mitgewirkt, der 2016 veröffentlicht wurde und weltweit etwa 1,5 Millionen Dollar einspielte. Der Film beleuchtet die glanzvollen Jahre von Oasis und zeigt, wie sich die Beziehung zwischen den Brüdern entwickelte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Während die Fans auf eine offizielle Bestätigung einer neuen Dokumentation warten, gibt es bereits eine Vielzahl von Filmen über Oasis, die derzeit auf Streaming-Plattformen verfügbar sind.

Dazu gehören die besagte Doku „Supersonic“ auf Prime Video und Apple TV, „Liam Gallagher: As It Was“ auf Prime Video und „Lord Don’t Slow Me Down“ auf Apple TV+. Auch „Oasis …There and Then“, der Live-Aufnahmen von den größten Auftritten der Band zeigt, kann über Prime Video und Apple TV+ gestreamt werden.