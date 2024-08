Oasis: Neue Album-Pläne? Alle Fan-Spekulationen zusammengefasst

Die Vorfreude auf eine noch umfangreichere Rückkehr von Oasis mit einem neuen Album hat in den letzten Tagen erheblich zugenommen. Ein kürzlich wiederentdeckter X-Post von Liam Gallagher, der im April 2024 veröffentlicht wurde, hat die Spekulationen über eine neue Platte der Britpopper neu entfacht. In dem Beitrag auf X beantwortete er die Frage eine Nutzers nach einer Oasis-LP mit dem einzigen Wort: „November“. Was zunächst wie ein Scherz klang, erscheint nun realistischer denn je. Werden die Brüder tatsächlich im November 2024 zusammen ins Studio gehen? Wir haben weitere mögliche Hinweise zusammengetragen.

Nach X-Post neues Pressefoto und Sichtung im Studio

Der Hauptgrund für die wieder hochkochende Gerüchteküche über ein neues Album ist die bevorstehende Comeback-Tour von Oasis, die unter dem Titel „Oasis Live ’25“ läuft. Diese Tournee wird die erste Gelegenheit sein, bei der Liam und Noel Gallagher nach 16 Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Die Konzerte werden im Sommer 2025 in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin stattfinden.

Zusätzlich zur Tourankündigung gibt es eine weitere Veröffentlichung, die die Überlegungen rund um ein neues Oasis-Werk bei den Fans anheizt. So glauben einige, dass das neue Presse-Bild von dem Fotografen Simon Emmett darauf hindeutet, dass dieses nicht nur für das Bewerben einer Gig-Reihe aufgenommen wurden, sondern die Fotosession für eine größere Agenda genutzt werden müsste.

Besonders auffällig ist, dass Noel Gallagher nach der Ankündigung der Reunion in einem Aufnahmestudio gesehen wurde. Und zwar genau am Dienstag, den 27. August. Es sollen von einer Crew Gitarrenkoffer und weitere Boxen in das Studio rein- und später wieder herausgetragen worden sein. Die Frage ist nun: Handelte es sich bei dem Besuch um Tour-Vorbereitungen oder eben doch um das Arbeiten an neuen Songs – vielleicht sogar für Oasis? Gallagher selbst äußerte sich aber bisher nicht zum Fan-Spotting …

30-jähriges Jubiläum von „Definitely Maybe“

Ein weiterer wichtiger Faktor in der aktuellen Diskussion ist die Veröffentlichung der Deluxe-Edition zum 30. Jahrestag von Oasis Debütalbum „Definitely Maybe“. Die Jubiläumsausgabe, die am 30. August veröffentlicht wird, enthält nicht nur die neue Masterings der Songs, sondern auch Bonusmaterial – wie bisher unveröffentlichte Aufnahmen und Demos.

Die Kombination aus der 2025er Reunion-Tour, dem Extra-Fotoshooting, dem Studio-Besuch und dem runden Jubiläum des Debütalbums hat zu intensiven Überlegungen im Netz darüber geführt, ob Oasis möglicherweise ein neues Album in der Pipeline haben. Vielleicht wollen viele Fans das aber auch nur glauben …

Ob Oasis tatsächlich ein neues Werk veröffentlichen, bleibt abzuwarten. Sicher sind bis jetzt nur diese Tour-Termine. Wobei ein „sicher“ so oder so bei Oasis mit Vorsicht zu genießen ist.

Oasis live 2025: Konzerttermine im Überblick: