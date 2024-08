So wollen Oasis das Presale-Chaos in den Griff kriegen

Am Samstag (31. August 2024) beginnt endlich der Vorverkauf der Oasis-Konzerte im kommenden Jahr. Zunächst auf 14 Auftritte in England, Wales, Schottland und Irland begrenzt, hat die Band am heutigen Donnerstag (29. August) drei Zusatztermine hinzugefügt. Es wird ein gigantischer Ansturm auf die Tickets erwartet – manch ein Analyst glaubt sogar, dass die Nachfrage jene zu Taylor Swift locker übertreffen könnte.

Um den Vorverkauf in Wellen zu organisieren, haben Oasis einen Presale bekannt gegeben, der am morgigen Freitag beginnt. Wer seine Daten hinterlässt und eine – ehrlich gesagt arg schlichte – Fan-Frage beantwortet, kann seine Bewerbung für den Presale einreichen. Per Los wird dann entschieden, ob man zu den Glücklichen gehört, die sich vorab Karten für Oasis sichern können. Wenn man alles korrekt ausgefüllt hat, erhält man eine Bestätigungsmail – oder eben leider nicht. Wenn der Server überlastet ist.

Das haben auch die Gebrüder Gallagher (beziehungsweise ihr Team) erkannt, die flugs eine Meldung hinterherschoben:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Due to a last minute surge in pre-sale ballot entries, a number of confirmation emails are still being processed and sent out. The deadline to confirm your entry has now been extended to 10am BST tomorrow morning (Friday 30th August). If successful in the ballot, you will be contacted tomorrow by 5pm BST with pre-sale access information. Thank you for your patience.“

Auf Deutsch:

„Aufgrund einer starken Zunahme der Anmeldungen für die Vorverkaufsabstimmungen in letzter Minute werden derzeit noch zahlreiche Bestätigungs-E-Mails verarbeitet und versendet. Die Frist zur Bestätigung Ihrer Teilnahme wurde bis morgen früh (Freitag, 30. August) 10:00 Uhr BST verlängert. Wenn ihr bei der Abstimmung erfolgreich seid, werden Sie morgen bis 17:00 Uhr BST mit Informationen zum Vorverkaufszugang kontaktiert. Vielen Dank für Ihre Geduld.“

Wer also noch keine Benachrichtigung erhalten hat– wohlgemerkt für den Eingang der Bewerbung, nicht eine Benachrichtigung, dass man am Vorverkauf teilnehmen darf –, muss nicht verzagen. Diese Mail soll noch kommen. Ein Segen, wenn der ganze Stress endlich durch ist!