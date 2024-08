Oasis: So unterschiedlich reagieren Fans auf die Live-Comeback-Meldung

Oasis werden 2025 nach 16 Jahren Bühnenabstinenz wieder live auftreten. Am Dienstag, den 27. August, haben Liam und Noel Gallagher eine 14-Konzerte umfassende UK- und Irland-Tour auf ihrer Website und in den sozialen Medien angekündigt – und damit das Netz implodieren lassen.

Für einige fühlt es sich an wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zugleich:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Viele Nutzer:innen machen sich Sorgen um die Ticketvergabe. Aus persönlichen Gründen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Oder aus Angst mit Tausend anderen um Karten kämpfen zu müssen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zum Glück muss es einem so nicht gehen. Denn alles was ihr wissen müsst, um an Tickets zu kommen, findet ihr hier.

Allerdings herrscht nicht nur eitel Sonnenschein online. Viele Fans trauen dem Frieden nicht so ganz:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Während Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys in gewohnt ernster Manier unter Kollegen gratulieren:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bleibt doch eigentlich nur eine Frage offen: Wer von Kraftklub wurde denn jetzt geküsst, dass Noel Gallagher wirklich wieder Songs für Liam schreibt?