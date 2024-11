Micky Beisenherz und Oliver Polak: „Friendly Fire“ ist wieder zurück

Es ist das Jahr der großen Comebacks: Linkin Park, Oasis, Andreas Türck, Stefan Raab – alle wieder da. Und auch die Podcast-Welt kann ein schmerzlich vermisstes Duo bald wieder in ihre Ohren schließen. Micky Beisenherz und Oliver Polak haben den Restart von „Friendly Fire“ angekündigt. Ab dem 1. Dezember gibt es demnach wieder neue wöchtenliche Folgen mit leicht verändertem Titel: „Beisenherz und Polak – Friendly Fire“ – überall, wo es Podcasts gibt.

„Friendly Fire“ – jetzt lodert es wieder

Seit dem Erscheinen der letzten Episode am 7. Januar dieses Jahres war es still um das Gesprächsformat der beiden Kumpels geworden. Eigentlich wollte Micky Beisenherz doch nur kurz Zigaretten holen: Dienstreise ins „Dschungel-Camp“ nach Australien. Die angekündigte Winterpause von „Friendly Fire“ entpuppte sich dann mehr und mehr doch als langandauerndes Winterkoma. Das freundliche Feuer schien erloschen. Fans warteten vergebens auf neue Ausgaben, egal wie oft sie ihre Streaming-App auch refreshten.

„Nach fast einem Jahr Funkstille – vermutlich waren die beiden mit meditativen Schweigeseminaren und wildem Scrollen durch ihre eigenen Twitter-Feeds beschäftigt – melden sich Micky Beisenherz und Oliver Polak zurück“, heißt es in der Ankündigung zur neuen Staffel. „Sie haben weder Angst, auch mal Gefühle zu verletzen, noch über ihre eigenen zu reden.“ Den Hörer:innen verspricht das „Duo Infernale“ vor allem „authentische Unterhaltung: mal klug, mal albern, und hin und wieder mit einem charmanten Griff ins Fettnäpfchen.“ Also – alles wie gehabt?

Oliver Polak und Micky Beisenherz machen mit Unterbrechungen schon seit 2017 gemeinsame Sache als Kollegen vor dem Mikrofon. Im Podcast „Juwelen im Morast der Langeweile“ sprachen die beiden Entertainer bis 2021 alle 14 Tage über ihren Alltag und den neuesten Gossip im deutschen Show-Biz aus ihrer Perspektive.

Die beiden verbindet ihre langjährige Erfahrung in TV und Hörfunk. Micky Beisenherz unter anderem als Moderator des „Kölner Treff“ und seines eigenen „N-TV“-Talkformats. Oliver Polak als Stand-Up-Comedian und Bestseller-Autor von Büchern wie „Der jüdische Patient“. 2022 ging dann das neue Audio-Projekt „Friendly Fire“ an den Start – in dem sie dann fortan den Redebedarf über ihre Befindlichkeiten stillen konnten. Und in Zukunft wieder jeden Sonntag.