Oasis-Reunion: Die sechs brennenden Fragen zur Tour

Als am Wochenende Gerüchte über eine Reunion-Tour von Oasis im Internet auftauchten, war es leicht, sie als ein weiteres Gerücht abzutun, das von der britischen Presse in die Welt gesetzt wurde. Das haben wir schon oft erlebt, wenn es um die Wiedervereinigung der Smiths und der Kinks ging, die nie auch nur annähernd zustande gekommen ist. Aber die Nachricht über Oasis stammt nicht vom „Daily Mirror“ oder dem „Daily Express“. Sie kam von der „Times“, die ganz sicher kein Boulevardblatt ist.

„Brancheninsider sind sich sicher, dass Noel und Liam Gallagher im nächsten Sommer zum ersten Mal seit dem V Festival in Stafford am 22. August 2009 wieder zusammen auf einer Bühne stehen werden“, heißt es dort. „Oasis werden im Sommer 2025 Manchester und London erobern, mit mehreren großen Konzerten im Heaton Park und im Wembley Stadion. Ein Gerücht besagt, dass das Wembley-Stadion für zehn Abende gebucht ist, was bedeutet, dass der Acht-Gig-Rekord, den Taylor Swift dieses Jahr aufgestellt hat, nur noch 12 Monate Bestand haben wird.“

Liam Gallagher goss Benzin ins Feuer, indem er auf einen Tweet der Sunday Times mit „See you down the front“ antwortete. Man konnte es so verstehen, dass der Oasis-Frontmann nur herumalbert – bis zum Sonntagabend, als der Oasis-Instagram-Account ein Teaser-Video postete, auf dem zu lesen war: „27. August 2024 – 8:00 Uhr.“ Das Video wurde sowohl von Noel als auch von Liam Gallagher auf ihren eigenen Accounts geteilt, was zwar keine Bestätigung für eine Wiedervereinigung ist, aber doch verdammt nahe dran.

Dennoch lassen uns die Gerüchte viele Fragen offen. Hier sind sechs von ihnen.

Was hat Liam und Noel Gallagher dazu bewogen, sich nach Jahren der öffentlichen Zwietracht wieder zu vereinen?

Die kurze Antwort lautet wahrscheinlich „Geld“. Die etwas längere Antwort lautet wahrscheinlich: „Unglaublich viel Geld“. Wenn sie bereit sind, ein paar Jahre auf Tournee zu gehen, könnten die Gallagher-Brüder etwa 300 Millionen Dollar einnehmen, so viel wie manche Künstler in den letzten Jahren mit Stadiontourneen verdient haben. Und das käme Noel Gallagher nach der Scheidung von seiner Frau Sara MacDonald, die ihn Berichten zufolge 25 Millionen Dollar zusätzlich zu ihrem 8-Millionen-Dollar-Haus gekostet hat, sehr gelegen. Es ist wahrscheinlich, dass eine Vielzahl von Faktoren zu Noels Entscheidung beigetragen hat, für eine mögliche Reunion zu unterschreiben, aber die kostspielige Scheidung ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Liam hingegen hat seit Jahren deutlich gemacht, dass er unbedingt wieder zusammenkommen möchte. Er brauchte wahrscheinlich nicht viel Anstoß.

Reden die Gallagher-Brüder überhaupt wieder miteinander?

Oasis trennte sich 2009 auf sehr hässliche Weise, als sie sich bei einem Festival in Frankreich hinter der Bühne fast geprügelt hätten. Sie brachen daraufhin alle Verbindungen zueinander ab und kommunizierten hauptsächlich über die Presse in verschiedenen Kommentaren, in denen sie sich gegenseitig schlecht machten. Als der Rolling Stone Noel letztes Jahr zu einer möglichen Oasis-Reunion befragte, sagte er, dass er immer noch nicht mit seinem Bruder spricht. „Er malt gerne dieses Bild von der kleinen verdammten spanischen Katze aus Shrek mit diesen großen verdammten tränenreichen Augen“, sagte er. „’Ich [werde] jetzt gehen und es für euch Fans tun. I love you.‘ Es ist wie, nun, dann ruf mich verdammt noch mal an. Und er hat mich nicht angerufen. Und solange er das nicht tut, wird das auch nichts werden.“ Haben sie sich gegenseitig angerufen? Wurde diese Wiedervereinigung nur von Anwälten und Managern ausgehandelt? Werden sie vor den Proben miteinander sprechen? Werden sie sogar bei den Proben miteinander sprechen? Könnte dies eine Art Van Halen- oder Journey-Situation sein, in der eine Band auf Tournee geht, obwohl sie sich gegenseitig verachten und abseits der Bühne keine Beziehung haben? Oder machen sie es wie die Black Crowes (eine weitere berühmt-berüchtigte Geschwisterband, mit der Oasis einst auf Tournee war) und setzen sich tatsächlich zusammen und arbeiten ihre Probleme auf? Wir werden sehen.

Wer wird bei Oasis Gitarre spielen?

Paul „Bonehead“ Arthurs spielte bei Oasis von der Gründung 1991 bis 1999 Gitarre. Er wurde durch Gem Archer ersetzt, der der Gruppe bis zum bitteren Ende im Jahr 2009 treu blieb. In den letzten Jahren hat Bonehead eine Rolle in Liams Touring-Band übernommen. Archer wiederum ist Mitglied von Noel Gallaghers High Flying Birds. Das könnte zu einigen heiklen Verhandlungen führen, wenn es darum geht, die Besetzung für eine Reunion festzulegen. Oasis-Fans haben eine besondere Vorliebe für Bonehead, da er die Blütezeit der Band in den Neunzigern miterlebt hat, aber Archer ist mit dem Katalog der Band besser vertraut. Als sich die E Street Band 1999 reformierte, löste Bruce Springsteen ein ähnliches Dilemma, indem er sowohl Steve Van Zandt als auch Nils Lofgren zurückholte, obwohl sie zu unterschiedlichen Zeiten Mitglieder der Gruppe waren. Aber braucht Oasis drei Gitarristen? Würde das den Sound vermatschen? Das ist eine heikle Frage, auf die es keine einfachen Antworten gibt.

Und wer wird Schlagzeug spielen?

Viele Schlagzeuger kamen und gingen bei Oasis während ihrer fast zwei Jahrzehnte währenden Karriere. Sie begannen mit Tony McCarroll, aber er verließ die Band 1995 und verklagte sie später wegen nicht gezahlter Tantiemen. Im Laufe der Jahre hat Noel angedeutet, dass er einfach nicht das Zeug dazu hatte, bei der Gruppe zu bleiben. Es ist sehr schwer vorstellbar, dass er zurückkehrt. Andy „Whitey“ White kam 1995 an Bord und blieb bis 2004, als er aus Gründen, die nie ganz geklärt wurden, gebeten wurde, die Band zu verlassen. Er wurde durch Zak Starkey ersetzt, der 2008 zurücktreten musste, um seinen Verpflichtungen gegenüber den Who nachzukommen. In ihrer letzten Inkarnation saß Chris Sharrock hinter dem Schlagzeug. Viele Oasis-Fans würden Whitey gerne wieder in der Band sehen, aber Sharrock ist der aktuelle Schlagzeuger bei Noel Gallaghers High Flying Birds. Das gibt ihm einen ziemlich großen Vorteil. Wir setzen auf ihn.

Wie lange kann eine Oasis-Reunion überhaupt halten?

Es gibt viele Vorbilder für Reunions von Megabands. Pink Floyd konnten sich nur 24 Minuten lang ausstehen, als sie 2005 bei Live 8 auftraten. Led Zeppelin schafften es 2007, ein komplettes Konzert zu spielen, bevor Robert Plant die Band verließ, als das Gespräch auf eine Tournee kam. Auf der anderen Seite sind Guns N‘ Roses seit ihrer schockierenden Wiedervereinigung im Jahr 2016 im Grunde auf einer nicht enden wollenden Tournee. (Oasis könnten einfach den Sommer 2025 damit verbringen, in europäischen Fußballstadien zu spielen, bevor sie sich mit einem Haufen Geld für immer aus dem Staub machen. Sie könnten ein Jahr lang durch die Welt touren, bevor sie aufhören. Oder sie werden eine Version der Pixies und hören einfach nicht mehr auf. Zu diesem Zeitpunkt wissen sie es wahrscheinlich selbst nicht.

Werden Oasis ein neues Album aufnehmen?

Die meisten großen Bands, die sich wieder zusammenfinden, machen sich nicht die Mühe, ein neues Album aufzunehmen, selbst wenn sie es wie Guns N‘ Roses machen und ständig ein neues ankündigen. Und Oasis brauchen sicherlich kein neues Material, um Tickets zu verkaufen. Sie haben genug Klassiker, um die Stadien bis in alle Ewigkeit zu füllen. Aber Noel Gallagher bleibt ein produktiver Schreiber. Vielleicht gefällt ihm die Idee nicht, Oasis in eine immerwährende Nostalgie-Maschine zu verwandeln. Wenn das der Fall ist, könnten wir unser erstes Oasis-Album seit „Dig Out Your Soul“ von 2008 bekommen . Das war vor ein paar Tagen noch unvorstellbar, aber diese (vermeintliche) Tournee war es auch. Und egal, was sie am Dienstag ankündigen, wir werden nicht ganz daran glauben, dass sie zurück sind, bis sie am ersten Abend gemeinsam auf die Bühne gehen.