Barack und Michelle Obama geißeln Trumpismus in mitreißenden Reden beim Presidential Center

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Das Obama Presidential Center eröffnete am Donnerstag in Chicago. Es war ein Ereignis mit Starbesetzung: Die ehemaligen Präsidenten Bill Clinton, George W. Bush und Joe Biden waren anwesend, Künstler wie Bruce Springsteen und Christina Aguilera traten auf. Auch Obama selbst war natürlich dabei, und sowohl er als auch die frühere First Lady Michelle Obama hielten mitreißende Reden – in denen beide Donald Trump und seine Regierung mit unverhohlener Kritik bedachten.

Der ehemalige Präsident sprach rund 30 Minuten lang und lieferte, ohne Trump je beim Namen zu nennen, eine Reihe verschleierter Seitenhiebe gegen die Regierung. „In unseren besten Momenten waren die Vereinigten Staaten eine unbestreitbare Kraft des Guten in der Welt“, sagte Obama und räumte dabei ein, dass Amerika in der Außenpolitik auch Fehler gemacht habe.

Obama fuhr fort: „Wenn die amerikanische Außenpolitik unseren höchsten Idealen gerecht wird, wenn wir uns für Menschenrechte und Demokratie einsetzen und verantwortungsvoll mit unserem Planeten umgehen, wenn wir die Führung bei der Bekämpfung von Krankheiten, der Ernährung Hungernder und der Bildung von Kindern übernehmen, wenn wir die Zusammenarbeit zwischen Nationen fördern, anstatt zu versuchen, zu dominieren, zu schikanieren und jeden Vorteil herauszupressen, nur weil wir es können – und vor allem, wenn wir durch unser Beispiel hier zu Hause zeigen, dass selbst ein Land so groß und vielfältig wie unseres die Demokratie zum Funktionieren bringen kann, dann werden alle Nationen, einschließlich unserer, wohlhabender und sicherer, und die Welt wird ein kleines bisschen heller.“

Obama verurteilte auch jene, die „Regierung als nichts weiter als ein Mittel betrachten, die Beute aufzuteilen, Feinde zu bestrafen und diejenigen, die anders sind, an ihrem Platz zu halten.“ Trumps Namen nannte er nicht – doch alle Anwesenden wussten genau, wen er meinte.

Auch Michelle Obama ergriff bei der Veranstaltung das Wort.

An einer Stelle zählte die frühere First Lady einige der Errungenschaften ihres Mannes als Präsident auf: den Raid, bei dem Osama Bin Laden getötet wurde, das Ende des Irakkriegs, die Rettung und den Wiederaufbau der amerikanischen Automobilindustrie – und den Gewinn eines „Friedenspreises“. Eine unübersehbare Spitze in Richtung Trump und seiner Besessenheit, den Friedensnobelpreis zu gewinnen. Der Stich ließ die frühere Außenministerin Hillary Clinton, die demokratische Präsidentschaftskandidatin von 2016, in schallendes Gelächter ausbrechen.

Seitenhiebe ohne Namen

„Wie absurd ist es, sich auch nur vorzustellen, dass du auch nur einmal dem Druck nachgegeben, aus Frustration ausgeteilt, die Beherrschung verloren hättest“, sagte Michelle Obama über ihren Mann. „Wie absurd ist es, sich vorzustellen, dass du irgendetwas anderes getan hättest, als unsere Familie und dieses ganze Land stolz zu machen.“

„Nein, du warst zu beschäftigt. … Du hast die Arbeit der Menschen getan“, fügte sie hinzu.

Michelle Obama richtete eine Warnung aus, die erkennbar an den amtierenden Präsidenten gerichtet war. „Wer die Menschlichkeit in allen Menschen nicht erkennt, begibt sich auf eine gefährliche schiefe Bahn, und wenn dieser Absturz erst einmal beginnt, ist nicht abzusehen, wo er endet“, sagte sie. „Es ist ein gefährlicher Präzedenzfall, der dem Wesen unseres Glaubens und dem Gründungsversprechen dieser Demokratie direkt ins Gesicht schlägt – dass wir alle gleich geschaffen sind und dass jeder von uns ein Kind Gottes mit einem ihm innewohnenden Wert ist.“