„Off Campus“-Team warnt: Wer Cast-Mitglieder belästigt, „wird von unseren Accounts entfernt“

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Die überaus populäre Prime-Video-Serie „Off Campus“ wurde letzten Monat offiziell für eine zweite Staffel bestätigt. Während sich Cast und Crew auf die Fortsetzung der erfolgreichen Hockey-Romanze vorbereiten, hat das Team eine Botschaft an Fans in den sozialen Medien gerichtet – eine Warnung vor Online-Belästigung.

„Die ‚Off Campus‘-Community gründet auf einer gemeinsamen Liebe zum Geschichtenerzählen – und auf dem Respekt gegenüber den echten Menschen, die diese Geschichten zum Leben erwecken“, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Statement. „Wir bitten alle in diesem Raum, diesen Respekt auch unserem Cast und den Menschen in ihrem Leben entgegenzubringen.“

„Accounts, die gezielte Belästigungen betreiben, werden von unseren Accounts entfernt“, schloss das Statement.

Staffel zwei im Fokus

Basierend auf Elle Kennedys Roman „The Deal“ aus dem Jahr 2015 erzählt „Off Campus“ von den Liebesgeschichten einer Gruppe College-Hockeystars und den Frauen, in die sie sich an der fiktiven Briar University verlieben. Während Staffel eins von „Off Campus“ sich auf Hockeykapitän Garret Graham (Belmont Cameli) und Musikstudentin Hannah Wells (Ella Bright) konzentrierte – und ihr Fake-Dating-Plan erwartungsgemäß aus dem Ruder lief, als echte Gefühle entstanden –, rückt Staffel zwei die Publikumslieblinge Allie Hayes (Mika Abdalla) und Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn) in den Mittelpunkt.

„Wir freuen uns riesig darauf, Allies und Deans Geschichte als zentrale Romanze der zweiten Staffel weiterzuerzählen, nachdem wir ihre Beziehung in Staffel eins angestoßen haben“, sagte Showrunnerin Louisa Levy in einer Pressemitteilung. „Aber wer sich in Hannah und Garrett verliebt hat, muss sich keine Sorgen machen – sie bleiben ein fester Bestandteil unseres vielköpfigen Ensembles.“

„Off Campus“ hat sich für Amazon Prime zu einem massiven Streaming-Hit entwickelt und ist laut „Variety“ die drittmeistgeschaute Debütserie der Plattform – mit höheren Einschaltzahlen beim Start als andere erfolgreiche Franchises wie „The Summer I Turned Pretty“, „We Were Liars“, „Reacher“ und „The Boys“.