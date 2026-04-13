Offset kehrt nach Schussverletzung erstmals auf die Bühne zurück

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

Offset stand am Samstag beim Rowfest der University of Arkansas erstmals wieder auf der Bühne – sein erster Auftritt seit dem Schuss auf ihn in der vergangenen Woche.

Der Migos-Rapper teilte ein Video, das zeigt, wie er im Rollstuhl auf die Bühne gefahren wird, bevor er sich triumphierend vor dem jubelnden Publikum erhebt. „REAL LOVE“, schrieb Offset als Bildunterschrift. Kurz darauf postete er ein weiteres Foto auf Instagram mit den Worten: „God is Good Thank you.“

Offset war erst 48 Stunden vor dem Auftritt aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Rapper war am 6. April nach einer Auseinandersetzung vor dem Seminole Hard Rock Hollywood in Florida angeschossen worden. Die Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich.

Offsets erste Worte

Der 34-jährige Kiari Cephus meldete sich am Freitag mit einer ersten persönlichen Stellungnahme zu Wort und dankte seinen Fans für die guten Wünsche und die Unterstützung. „Mir geht’s gut … aber ich habe vor, es noch besser werden zu lassen“, schrieb Offset in einem handgeschriebenen Brief, den er auf Instagram veröffentlichte. „Ich konzentriere mich auf meine Familie, meine Genesung und darauf, zur Musik zurückzukehren. Ich merke, dass das Leben aus stillen Siegen und lauten Niederlagen besteht … Das Leben ist ein Glücksspiel, und ich spiele noch immer, um zu gewinnen.“

Die Polizei hat bislang niemanden offiziell wegen des Schusswechsels angeklagt. Der Rapper Lil Tjay, bürgerlicher Name Tione Jayden Merritt, wurde jedoch am Dienstag im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen. Der 24-Jährige wurde am Tatort in Gewahrsam genommen und wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses angeklagt. Noch am selben Tag kam Merritt wieder auf freien Fuß, wie das Broward County Sheriff’s Office mitteilte.

„Merritt wurde in der Nacht zuvor in das Broward County Jail eingeliefert“, erklärte das Seminole Police Department in einer Stellungnahme. „Eine zweite am Tatort festgehaltene Person wurde nicht angeklagt. Die Ermittlungen zur Identifizierung einer oder mehrerer weiterer an dem Vorfall beteiligter Personen dauern an.“