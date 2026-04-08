Lil Tjay verhaftet und angeklagt: Verbindung zur Schießerei auf Offset in Florida

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Rapper Lil Tjay wurde im Zusammenhang mit einer Schießerei festgenommen, in die sein Rap-Kollege Offset in einem Casino in Florida verwickelt war. Der Vorfall ereignete sich am Montag (6. April) im Seminole Hard Rock Hollywood, wo beide Künstler anwesend gewesen sein sollen, bevor eine Auseinandersetzung eskalierte.

Die Behörden gaben an, dass Lil Tjay, bürgerlicher Name Tione Jayden Merritt, nach dem Vorfall vor dem Casino festgenommen wurde. Laut einer Erklärung des Seminole Police Department gegenüber ROLLING STONE wurde der Rapper aus der Bronx wegen Ruhestörung – konkret: Beteiligung an einer Schlägerei (Affray) – angeklagt, was nach Florida-Recht als Vergehen ersten Grades gilt.

Obwohl frühe Spekulationen versuchten, ihn stärker mit der Schießerei in Verbindung zu bringen, hat die Polizei keinerlei waffenbezogene Anklagen gegen ihn erhoben.

Kaution und Ermittlungen

„Merritt wurde in der vergangenen Nacht in das Broward County Jail eingeliefert“, erklärte das Seminole Police Department. „Eine zweite am Tatort festgehaltene Person wurde nicht angeklagt. Die Ermittlungen zur Identifizierung einer oder mehrerer weiterer an dem Vorfall beteiligter Personen dauern an.“

Unterlagen des Broward County Sheriff’s Office zufolge wird Lil Tjay derzeit gegen eine Kaution von 500 Dollar im Zusammenhang mit der Ruhestörungsanklage festgehalten. Darüber hinaus wurde er wegen eines gesonderten Verkehrsverstoßes gebucht, für den eine Kaution von 2.500 Dollar festgesetzt wurde.

Die Erklärung der Polizei scheint die weitverbreitete Vermutung zu bestätigen, dass die Schießerei auf Offset und Lil Tjays Festnahme zusammenhängen – zumal es zwischen den beiden Künstlern offenbar bereits im Vorfeld Spannungen wegen einer angeblichen Spielschuld gegeben hatte.

Falschmeldungen und anwaltliche Gegendarstellung

Widersprüchliche frühe Berichte sorgten jedoch für Verwirrung: Einige behaupteten fälschlicherweise, Lil Tjay habe sowohl auf Offset geschossen als auch selbst einen Schuss abbekommen.

Sein Anwalt Dawn M. Florio wies diese Darstellungen entschieden zurück und bezeichnete sie als im Netz kursierende Fehlinformationen.

„Wir veröffentlichen diese Erklärung in Bezug auf falsche Gerüchte, wonach Lil Tjay in eine Schießerei verwickelt gewesen sei, die sich im Valet-Bereich des Seminole Hard Rock Hollywood ereignete und bei der Offset, ehemals Mitglied von Migos, nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitt“, schrieb Florio.

Offsets Zustand im Krankenhaus

„Lil Tjay wurde nicht angeschossen, und es wurden gegen ihn auch keinerlei Anklagen im Zusammenhang mit einer Schießerei erhoben. Jede anderslautende Berichterstattung ist falsch“, so Florio weiter. „Wir bitten darum, seriöse Nachrichtenquellen zu konsultieren und die Richtigkeit von Berichten zu überprüfen.“

Offset wurde derweil ins Memorial Regional Hospital gebracht, nachdem er nach offiziellen Angaben eine „nicht lebensbedrohliche“ Verletzung erlitten hatte. Ein Sprecher des Rappers bestätigte seinen Zustand gegenüber ROLLING STONE.

„Offset wurde angeschossen und befindet sich derzeit im Krankenhaus, wo er medizinisch versorgt wird“, sagte der Sprecher. „Er ist stabil und wird engmaschig überwacht.“

Ermittlungen dauern an

Offset selbst hat sich bislang nicht persönlich geäußert, obwohl Fans und Künstlerkollegen bereits ihre Unterstützung bekunden und ihm eine schnelle Genesung wünschen. Die Ermittlungen laufen weiter, während die Behörden versuchen zu klären, was zur Schießerei geführt hat und ob weitere Personen angeklagt werden.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf VIBE veröffentlicht.