Offset in Florida angeschossen: „Er ist stabil und wird engmaschig überwacht“

Offset wurde nahe dem Seminole Hard Rock Hotel and Casino in Hollywood, Florida, angeschossen – das bestätigte ein Sprecher des Rappers gegenüber ROLLING STONE.

„Wir können bestätigen, dass Offset angeschossen wurde und sich derzeit zur medizinischen Versorgung im Krankenhaus befindet“, sagte der Sprecher. „Er ist stabil und wird engmaschig überwacht.“

In einer Stellungnahme gegenüber dem Rolling Stone teilte die Polizei von Seminole mit, dass sie „von einem Vorfall Kenntnis habe, der sich am Montag nach 19 Uhr im Bereich des Parkservices“ vor dem Casino in Florida ereignet habe und „zu nicht lebensbedrohlichen Verletzungen einer Person geführt habe, die ins Memorial Regional Hospital in Hollywood gebracht wurde“. Die Behörde erklärte, die Polizei sei „sofort vor Ort gewesen und die Situation sei rasch unter Kontrolle gebracht worden“. Zwei Personen wurden festgenommen, die Ermittlungen dauern an.

Takeoff bereits verstorben

Der Vorfall ereignete sich mehr als drei Jahre, nachdem Takeoff , ein Mitglied des Rap-Trios, im Alter von 28 Jahren am 1. November 2022 verstorben war , nachdem er in Houston erschossen worden war. Nach seinem Tod veröffentlichte Offset einen Nachruf auf seinen Bandkollegen und Cousin. „Der Schmerz, den du mir hinterlassen hast, ist unerträglich“, schrieb Offset. „Mein Herz ist gebrochen und ich habe so viel zu sagen, aber ich finde keine Worte. Ich gehe schlafen und wache auf in der Hoffnung, dass das alles nur ein Traum ist, aber es ist Realität, und die Realität fühlt sich wie ein Albtraum an.“

Zum ersten Jahrestag des tragischen Todes des Migos-Rappers gedachten Offset und Quavo dem Vermächtnis von Takeoff. „Die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, ist unbezahlbar – was wir in diesem Geschäft aufgebaut haben, wollten sie uns nie anerkennen, doch wir haben die Welt beeinflusst“, schrieb Offset damals in einem Social-Media-Beitrag. „Ich liebe dich, Takeoff, du bist immer noch hier bei uns, ich weiß es einfach!!!! Migo 4Life!!!!!!“