Rosenstolz: Hatte sich die Band aufgelöst – oder nur pausiert?

Auch wenn Rosenstolz seit 2012 auf Eis lagen – offiziell aufgelöst hatte sich die Band um die kürzlich verstorbene Sängerin AnNa R. und Peter Plate nie.

2012 galten Rosenstolz längst als einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Acts. Mit Alben wie „Das große Leben“ und „Die Suche geht weiter“ konnte die Band Nummer-eins-Erfolge in den deutschen Albumcharts verbuchen, die Tourneen waren ausgiebig und gut besucht. Ihr letztes gemeinsames Album „Wir sind am Leben“ (2011) knüpfte an frühere Erfolge an. Für viele kam es daher überraschend, als sich die Band 2012 mit einem Statement bei ihren Fans meldete und erklärte, dass man eine Pause einlegen werde.

Rosenstolz: „Raum, diese Abenteuer einmal getrennt voneinander zu erleben“

„Wir haben viel miteinander geredet, gelacht und geweint, und wir haben festgestellt, dass uns so viel verbindet und wir zusammen so viel erlebt und erreicht haben, dass es jetzt der schönste Moment ist, einander Raum zu geben“, hieß es damals von AnNa R. und Peter Plate. „Raum, diese Abenteuer einmal getrennt voneinander zu erleben. Um sich danach wieder zu treffen und einander die spannenden Geschichten und Erlebnisse zu erzählen, die man gemacht hat.“

Man versprach: „Natürlich sind wir nicht weg – ihr werdet von uns hören, laut oder leise, hier oder da, denn ohne Musik geht es bei uns doch gar nicht! Auf die Abenteuer, auf alles, was da kommt.“

Von einer Trennung war nie die Rede. Vielmehr stellte man neue Abenteuer in Aussicht. „Genau dafür schenken wir uns nun gegenseitig Zeit und lassen für den Moment los. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid, um dieses Abenteuer mit uns zu erleben. Seid ihr dabei? Seid ihr mit uns?“, fragte die Band.

Rosenstolz: Das Statement aus dem Jahr 2012 in ganzer Länge

Ihr Lieben,

wir waren lange sprachlos und haben uns nicht mehr gemeldet. Das tut uns leid, aber wir brauchten etwas Zeit.

Zeit für uns, Zeit zum nachdenken, Zeit miteinander über die Zukunft zu sprechen.

Wenn man zwanzig Jahre so intensiv gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen ist, kann es sein, dass irgendwann der Wunsch nach neuen Abenteuern immer lauter wird.

Wir haben viel miteinander geredet, gelacht und geweint und wir haben festgestellt, dass uns so viel verbindet und wir zusammen so viel erlebt und erreicht haben, dass es jetzt der schönste Moment ist, einander Raum zu geben. Raum, diese Abenteuer einmal getrennt voneinander zu erleben. Um sich danach wieder zu treffen und einander die spannenden Geschichten und Erlebnisse zu erzählen, die man gemacht hat.

Genau dafür schenken wir uns nun gegenseitig Zeit und lassen für den Moment los.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr dabei seid, um dieses Abenteuer mit uns zu erleben. Seid Ihr dabei? Seid Ihr mit uns?

Wichtig ist uns aber auch, Euch an diesem Punkt für eine wunderbare Zeit zu danken. Ohne Euch wäre das alles nicht möglich gewesen – Ihr seid in unseren Herzen!

Natürlich sind wir nicht weg – Ihr werdet von uns hören, laut oder leise, hier oder da, denn ohne Musik geht es bei uns doch gar nicht!

Auf die Abenteuer, auf alles was da kommt.

Liebe ist alles!

AnNa + Peter“

Rosenstolz: Die Zeit danach

Auch in der Zeit nach Rosenstolz blieben AnNa R. und Peter Plate aktiv. Plate widmete sich gemeinsam mit seinem Partner Ulf Leo Sommer einer Reihe von Projekten – darunter Filmmusik, Soloplatten und insbesondere erfolgreichen Musicalproduktionen wie „Romeo & Julia – Liebe ist alles“ oder „Ku’damm 56“. AnNa R. gründete 2012 die Band Gleis 8, stieg bei Silly ein – und veröffentlichte 2023 ihr Soloalbum „König:in“. Zu einer richtigen Rosenstolz-Reunion sollte es (mit Ausnahme des gemeinsamen Songs „Ich tanz allein“ für „Ku’damm 56“, aber nicht unter Rosenstolz veröffentlicht wurde) nie mehr kommen, mit Peter Plate blieb sie jedoch freundschaftlich verbunden.