Peter Plate trauert um AnNa R.: „Ich werde dich jede Sekunde vermissen“

Am Montag, den 17. März, wurde auf dem Instagram-Kanal von AnNa R. überraschend bekannt gegeben, dass die Sängerin und Songwriterin gestorben ist. Die Berlinerin wurde 55 Jahre. Eine Todesursache wurde nicht genannt. Peter Plate, mit dem sie 1991 das Rockpop-Duo Rosenstolz gründete, ließ nun auf seinem Account auf Instagram seiner Trauer freien Lauf.

Der Blick zurück

Plate teilte ein Schwarzweiß-/Sepia-Foto von AnNa R. in den Socials und schrieb dazu: „Meine liebste AnNa, ich werde unseren ersten gemeinsamen Abend niemals vergessen. Wir tranken Schaumwein, du erzähltest mir, du wolltest Jazzsängerin werden, und ich wollte Popmusik machen. Noch in derselben Nacht gingen wir zu mir und nahmen einen Song auf – ich war hingerissen von deiner Stimme, von deiner Art zu singen, von deiner Gabe, jedes unserer Lieder in die schönsten Farben zu hüllen.“

Sie waren eng miteinander verbunden

Weiterhin textete Peter Plate: „Wir haben uns immer als Geschwister gesehen. Was für fantastische Zeiten wir hatten! Wir haben so viel gelacht, auch geweint. Wir hielten uns fest und ließen uns los, als es an der Zeit war.“

Der Blick in die letzten Wochen

Dann sprach der Musiker von den erst kürzlich erlebten Momenten: „Erst vor zwei Wochen habe ich dir geschrieben, dir zu deinem neuen Job als Poetikdozentin gratuliert – und mich von Herzen mit dir gefreut. Das hättest du großartig gemacht! Überhaupt warst du voller Vorfreude auf alles, was kommen sollte. Vielleicht ist das ein kleiner Trost.“

Eine Ehrung

Zum Schluss schrieb ihr Rosenstolz-Kollege: „AnNa, du wirst mir so fehlen. Mein ganzes Leben, meine Jahre in Berlin – all das war mit dir verbunden. Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da. Ich werde dich jede Sekunde vermissen. Danke für alles. Ich hoffe, du sitzt irgendwo auf einer Berliner Wolke – und es geht dir gut. Dein Peter xxx“

Zum Instagram-Beitrag von Peter Plate:

Mehr zu AnNa R. und Rosenstolz

AnNa R. hieß eigentlich Andrea Neuenhofen, geborene Rosenbaum. Sie kam am 25. Dezember 1969 in Ost-Berlin auf die Welt. Zunächst fiel es ihr schwer in der Musikwelt der DDR Fuß zu fassen, weshalb sie eine Ausbildung als Chemielaborantin machte. Parallel dazu war sie aber als Musikalienhändlerin tätig und nahm Gesangsunterricht.

Erst mit Rosenstolz und Peter Plate startete sie ab 1991 richtig durch. Das Duo prägte mit ihrer Mischung aus Chanson, Rock und Pop, gesungen auf Deutsch, Jahrzehnte. Gemeinsam brachten sie zwölf Platten heraus, fünf davon konnten bis an die Chartsspitze klettern. Eine Biografie ihrer Band, „Lieb mich, wenn du kannst, nimm mich, nimm mich ganz“ kam 1998 heraus. 2012 gaben sie eine Pause auf unbestimmte Zeit bekannt.

Zum Beginn von 2023 dann die Info, dass sie ein Solo-Album namens KÖNIG:IN herausbringen und auf Tour gehen wolle. Weitere Solo-Werke kamen nicht von ihr heraus. Auch bei Silly stellte sie sich 2005 sowie 2019 bis 2022 mal als Sängerin hinters Mikrofon. Und auch mit der Band Gleis 8 war sie aktiv.