Nach Ohrfeige für Oliver Pocher: Fat Comedy zu Geldstrafe verurteilt

Das Dortmunder Amtsgericht hat ein Urteil im Streit zwischen Oliver Pocher und Fat Comedy gesprochen: Giuseppe Sumrain, so der bürgerliche Name des Rappers, der nach einem Boxkampf in der Westfalenhalle eine Ohrfeige verteilt hatte, muss Pocher wegen vorsätzlicher Körperverletzung insgesamt 1800 Euro zahlen.

Die Strafe war auf 120 Tagessätze à 15 Euro gesetzt worden – zudem muss Fat Comedy die Verfahrenskosten sowie alle im Zuge des Prozesses anfallenden Kosten zahlen. Dazu zählen auch die Honorare von Oliver Pochers Anwälten, die sich laut „Bild“ auf „mehrere zehntausende Euro“ belaufen sollen. Darüber hinaus gilt Fat Comedy nun als vorbestraft – anders hätte es ausgesehen, wären weniger als 90 Tagessätze veranschlagt worden. Der Rapper hat dennoch Glück gehabt, denn ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft zehn Monate Haft auf Bewährung für den Rapper gefordert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ohrfeige für Oliver Pocher: Was war passiert?

Fat Comedy war im März 2022 ebenso wie Oliver Pocher bei einem Boxevent gewesen und hatte den Comedian unvermittelt eine deftige Schelle verpasst. Durch den Schlag auf den Kopf riss es Pocher sogar vom Stuhl. Der Comedian war so perplex, dass er daraufhin aufsprang und den Saal verließ, um dem Rapper zu entkommen. Videos von dem Zwischenfall sind bis heute im Netz zu finden.

Kurz darauf erklärte Fat Comedy, dass der Auslöser für sein Handeln Pochers Verhalten gewesen sei, weil er ständig Witze auf Kosten anderer mache. Fat Comedy wisse aus eigener Erfahrung, wie es ist, gemobbt zu werden – und dass Mobbing gravierende Auswirkungen auf Menschen haben könne. Als Beispiel nannte er auch der Fall von Model Kasia Lenhardt, die sich 2021 wegen Mobbing das Leben nahm. Fat Comedy sei bereits wegen seines Übergewichts gemobbt worden.

Gesundheitliche Folgen durch Schlag

Laut Anklage habe Pocher durch den tätlichen Angriff ein sogenanntes „Commotio labyrinthi“ (Innenohrschädigung nach Schlagtrauma) erlitten. Für den Schlag ließ sich Fat Comedy vor Gericht entschuldigen – angeblich habe er Pocher nicht so hart treffen wollen. Immerhin: Nach dem Prozess scheint es zu einer Aussöhnung gekommen zu sein – der Comedian und der Rapper haben sich Berichten zufolge noch auf dem Flur die Hände gereicht.