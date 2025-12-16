Xavier Naidoo live in Köln: Setlist, Fotos & Videos zur Comeback-Show

Nach sechs Jahren Pause ist Xavier Naidoo auf die Bühne zurückgekehrt.

COLOGNE, GERMANY - DECEMBER 16: (EDITORIAL USE ONLY) Xavier Naidoo performs live during a concert at Lanxess Arena on Dec...

Xavier Naidoo  |  Sein erstes Comeback-Konzert in Köln Foto: Getty Images. Andreas Rentz. All rights reserved.

Xavier Naidoo hat am 16. Dezember in Köln die erste von zwei Comeback-Shows gespielt. Auf der Setlist standen insgesamt 25 Songs, die einen Überblick über seine gesamte musikalische Karriere gaben. Der 54-Jährige trat in der Lanxess-Arena unter dem Tour-Titel „Bei meiner Seele“ auf. Nachdem es in den vergangenen Jahren infolge von Antisemitismus- und Rassismusvorwürfen ruhiger um den Sänger geworden war, kehrte er mit dem Event nun wieder auf die Bühne zurück.

Zu Beginn des Konzerts wandte sich Naidoo mit den Worten „Wo wart ihr denn die ganzen Jahre?“ an sein begeistert reagierendes Publikum. Später erklärte er: „Wegen Euch bin ich hier!“ Er eröffnete den Abend mit den Songs „Bei meiner Seele“, „Seine Straßen“ und „Bist du am Leben interessiert“.

Unter seinen Fans sind aber auch wohl etliche, bei denen sich der Musiker nie für seine Schwurbeleien hätte entschuldigen müssen. So posten einige Konzertbesucher zu Bildern der vollen Lanxess Arena Kommentare wie „Hallo Systempresse! Das hat Xavier Naidoo ganz ohne euch geschafft!“

Auch Oliver Pocher präsentiert sich als Naidoo-Fan

Der letzte offiziell vermerkte längere Auftritt von Xavier Naidoo fand vor fast genau sechs Jahren in der Festhalle in Frankfurt statt. Nun wagte der Popsänger mit dem Hang zu Verschwörungstheorien, von denen er sich zuletzt geläutert zeigte, ein Comeback – anhand der Bilder und Videos, die im Netz kursieren, dürften die Fans dieses zumindest für gelungen halten.

Auch Oliver Pocher war anscheinend live im Publikum dabei und feierte Xavier Naidoo als den „mit Abstand besten Sänger“, den Deutschland zu bieten habe. „Sie haben versucht zu canceln, aber Talent und Können setzt sich immer durch!“, schwärmt der Comedian über den umstrittenen Musiker. Beide verstehen sich offenbar schon länger gut.

Xavier Naidoo live in Köln – die Setlist vom 16.12.

Bei meiner Seele
Seine Straßen
Bist du am Leben interessiert
Alles kann besser werden
20.000 Meilen
Was wir alleine nicht schaffen
Mut zur Veränderung
Söldnerlied (Drogen und Gold)
Abschied nehmen
Bitte hör nicht auf zu träumen
Hört, Hört
Sie sieht mich nicht
Der Fels
Und wenn ein Lied
Nimm mich mit
Dieser Weg
Wo willst du hin?
Wenn du es willst
Führ mich ans Licht
Ich brauche dich
Zeilen aus Gold
Bevor du gehst

Zugabe:
Ich danke allen Menschen
Ich kenne nichts (das so schön ist wie du)
Halte durch

