Xavier Naidoo live in Köln: Setlist, Fotos & Videos zur Comeback-Show

Xavier Naidoo: Der lange Weg zurück ins Licht

Xavier Naidoo hat am 16. Dezember in Köln die erste von zwei Comeback-Shows gespielt. Auf der Setlist standen insgesamt 25 Songs, die einen Überblick über seine gesamte musikalische Karriere gaben. Der 54-Jährige trat in der Lanxess-Arena unter dem Tour-Titel „Bei meiner Seele“ auf. Nachdem es in den vergangenen Jahren infolge von Antisemitismus- und Rassismusvorwürfen ruhiger um den Sänger geworden war, kehrte er mit dem Event nun wieder auf die Bühne zurück.

Zu Beginn des Konzerts wandte sich Naidoo mit den Worten „Wo wart ihr denn die ganzen Jahre?“ an sein begeistert reagierendes Publikum. Später erklärte er: „Wegen Euch bin ich hier!“ Er eröffnete den Abend mit den Songs „Bei meiner Seele“, „Seine Straßen“ und „Bist du am Leben interessiert“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Unter seinen Fans sind aber auch wohl etliche, bei denen sich der Musiker nie für seine Schwurbeleien hätte entschuldigen müssen. So posten einige Konzertbesucher zu Bildern der vollen Lanxess Arena Kommentare wie „Hallo Systempresse! Das hat Xavier Naidoo ganz ohne euch geschafft!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch Oliver Pocher präsentiert sich als Naidoo-Fan

Der letzte offiziell vermerkte längere Auftritt von Xavier Naidoo fand vor fast genau sechs Jahren in der Festhalle in Frankfurt statt. Nun wagte der Popsänger mit dem Hang zu Verschwörungstheorien, von denen er sich zuletzt geläutert zeigte, ein Comeback – anhand der Bilder und Videos, die im Netz kursieren, dürften die Fans dieses zumindest für gelungen halten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch Oliver Pocher war anscheinend live im Publikum dabei und feierte Xavier Naidoo als den „mit Abstand besten Sänger“, den Deutschland zu bieten habe. „Sie haben versucht zu canceln, aber Talent und Können setzt sich immer durch!“, schwärmt der Comedian über den umstrittenen Musiker. Beide verstehen sich offenbar schon länger gut.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Xavier Naidoo live in Köln – die Setlist vom 16.12.

Bei meiner Seele

Seine Straßen

Bist du am Leben interessiert

Alles kann besser werden

20.000 Meilen

Was wir alleine nicht schaffen

Mut zur Veränderung

Söldnerlied (Drogen und Gold)

Abschied nehmen

Bitte hör nicht auf zu träumen

Hört, Hört

Sie sieht mich nicht

Der Fels

Und wenn ein Lied

Nimm mich mit

Dieser Weg

Wo willst du hin?

Wenn du es willst

Führ mich ans Licht

Ich brauche dich

Zeilen aus Gold

Bevor du gehst

Zugabe:

Ich danke allen Menschen

Ich kenne nichts (das so schön ist wie du)

Halte durch