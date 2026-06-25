Olivia Rodrigos Daisy Chain Fields Music Festival in 30 Minuten ausverkauft

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Keine große Überraschung: Olivia Rodrigos kürzlich angekündigtes Daisy Chain Fields Music Festival war in 30 Minuten ausverkauft – sämtliche Ticketkategorien stehen seit dem 24. Juni auf der Warteliste. Die Premiere des Festivals findet am 29. August in Irvine, Kalifornien, statt und bietet ein reines Frauen-Lineup mit Stevie Nicks, Bikini Kill, Mitski, Doechii, Chappell Roan und vielen weiteren.

Rodrigo hatte ihre Pläne für das Festival am 22. Juni öffentlich gemacht. „Das Lineup ist wirklich wahnsinnig und voller meiner Heldinnen und Freundinnen“, schrieb sie auf Instagram. „Ich bin fest davon überzeugt, dass Freude, Gemeinschaft und Musik echten Wandel anstoßen können – und ich hoffe, dass dieses Festival genau das sein wird. Ich kann es kaum erwarten, mit euch am 29. August zu schreien, zu tanzen und zu singen!!!!“ Außerdem dabei: Garbage, Die Spitz, Eli, KATSEYE, Not for Radio, Quiet Light, Rachel Chinouriri, Santigold und The Breeders.

Alle Künstlerinnen treten ohne Gage auf; der Erlös kommt einer Reihe von gemeinnützigen Organisationen zugute, die sich für Frauen und Mädchen einsetzen – darunter Baby2Baby, Black Mamas Matter Alliance, Center for Reproductive Rights, FreeForm, Jhpiego, Johns Hopkins Center for Indigenous Health, National Domestic Workers Alliance, National Institute for Reproductive Health, National Women’s Law Center und Planned Parenthood.

Positive Energie für junge Frauen

„Alle Künstlerinnen, die mitmachen, verdienen damit keinen Cent“, sagte sie gegenüber „Pitchfork“. „Ich habe einfach das Gefühl, dass wir etwas wirklich Positives brauchen – etwas, das wir tun und erleben können. Und junge Mädchen brauchen großartige Vorbilder, die andere Frauen unterstützen und sich für etwas engagieren, das voller Freude, Musik und Gemeinschaft ist.“

Daisy Chain Fields ist maßgeblich vom Lilith Fair inspiriert, dem Musikfestival der Neunziger mit seinem frauenzentrierten Lineup. „Lilith Fair war eine riesige Inspiration für mich, als ich beschloss, dieses Festival ins Leben zu rufen“, erzählte Rodrigo Diane Sawyer bei einem Auftritt in „Good Morning America“. „Die erste Person, die ich anrief, als ich wusste, dass ich das durchziehen will, war Sarah McLachlan – Lilith-Fair-Mitgründerin und Singer-Songwriterin. Sie ist eine echte Pionierin, eine unglaubliche Künstlerin und eine Freundin“, so Rodrigo. McLachlan wird beim Daisy Chain Fields auftreten.

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Rodrigo hat Anfang des Monats ihr drittes Album „You Seem Pretty Sad For a Girl So in Love“ veröffentlicht. Es enthält die Singles „Drop Dead“, „The Cure“ und „Stupid Song“ sowie das Duett „What’s Wrong With Me“ mit Robert Smith von The Cure. „Rodrigo hat ihre Referenzen stets offen zur Schau gestellt und auf früheren Alben aus Neunziger-Rock und Riot-Grrrl-Bands wie Hole und Babes in Toyland geschöpft – doch hier geht sie weiter als bloße Hommage: Sie hat ein klanglich dichtes Gewebe gewoben, in das sich jede ihrer Ikonen nahtlos einfügt“, schrieb ROLLING STONE in seiner Albumkritik. „Fans, die nach aggressiver Pop-Punk-Energie suchen, werden sich vielleicht erst an den neuen Sound gewöhnen müssen – doch Smiths Auftritt beweist eindrucksvoll, wie überzeugend das Konzept aufgeht.“

„Unraveled“-Tour ab Herbst

Später in diesem Herbst und bis ins Jahr 2027 bricht Rodrigo zur großen „Unraveled“-Tour auf.