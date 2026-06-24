Olivia Rodrigo könnte „Landslide“ mit Stevie Nicks bei Daisy Chain Fields singen

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Olivia Rodrigos Daisy Chain Fields könnte im August zum kollektiven Heulfest werden – wenn sie „Landslide“ gemeinsam mit Stevie Nicks singt. Genau das deutete der Superstar in einem Interview bei „Good Morning America“ mit Diane Sawyer an, die sagte, es wäre ein Traum, die beiden Künstlerinnen gemeinsam mit dem Song zu erleben. „Das könnten wir für dich möglich machen, Diane“, antwortete Rodrigo. „Wir werden sehen. Zu viel kann ich noch nicht verraten.“

Es wäre ein einmaliger Moment: die Rock-Legende, die über das Älterwerden singt – Seite an Seite mit einer der vielversprechendsten Künstlerinnen ihrer Generation. In ihrer ROLLING-STONE-Covergeschichte vom Oktober 2023 hatte Rodrigo bereits über „Landslide“ gesprochen: Als sie gefragt wurde, ob sie sich vorstellen könne, ihren Durchbruchshit „Drivers License“ noch Jahrzehnte später zu singen, sagte sie: „Ich habe neulich genau daran gedacht … Ich sah Stevie Nicks, wie sie ‚Landslide‘ vor einem riesigen Stadion voller Menschen singt. Nicht dass ‚Drivers License‘ irgendwie ‚Landslide‘ wäre“, fügte sie hinzu, „aber ich dachte: ‚Verdammt.‘ Dieser Herzschmerz, den man in jungen Jahren fühlt, und dann daran denken, diesen Song in Stevie Nicks‘ Alter zu singen … das ist wirklich kraftvoll.“

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Bei ihrem „GMA“-Auftritt verriet Rodrigo weitere Details zu Daisy Chain Fields – und warum das Festival so etwas wie ein Lilith Fair für die neue Generation ist. „Lilith Fair war eine riesige Inspiration, als ich beschlossen habe, dieses Festival ins Leben zu rufen“, erzählte sie Sawyer. „Die erste Person, die ich angerufen habe, als ich wusste, dass ich das machen will, war Sarah McLachlan. Sie ist eine echte Vorreiterin, eine unglaubliche Künstlerin und eine Freundin.“

Alle Stars, alle Frauen

Das Festival findet am 29. August in Irvine, Kalifornien statt und präsentiert ein hochkarätiges, rein weibliches Lineup – ganz im Geist seines Vorbilds aus den Neunzigern. Bikini Kill, Chappell Roan, Doechii, Garbage, Die Spitz, Eli, KATSEYE, Mitski, Not for Radio, Quiet Light, Rachel Chinouriri, Santigold und the Breeders stehen auf dem Programm, während Nicks, Karen O und McLachlan als Special Guests angekündigt sind. „Ich bin so aufgeregt über das Lineup“, sagte Rodrigo. Der Nettoerlös des Festivals geht an gemeinnützige Organisationen, die sich für Frauen und Mädchen einsetzen, und „alle unglaublichen Künstlerinnen auf dem Programm machen es kostenlos für den guten Zweck“, betonte der Superstar – was „ein echtes Zeugnis ihrer Herzen ist, genauso wie ihres Talents.“