Olivia Rodrigo veranstaltet Festival mit reinem Frauen-Lineup

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Olivia Rodrigo hat ein neues Musikfestival mit ausschließlich weiblichem Lineup angekündigt – und wir sind restlos begeistert. Daisy Chain Fields findet am 29. August im Great Park in Irvine, Kalifornien statt und wartet mit einem starken Aufgebot auf, darunter Bikini Kill, Chappell Roan, Doechii, Garbage und mehr.

Rodrigo verkündete die Neuigkeit am Montag via Instagram. „Ich habe mich noch nie so sehr gefreut, euch etwas mitzuteilen. Ich träume schon seit Jahren davon, dieses Festival zu machen, und bin so aufgeregt, dass es jetzt endlich wahr wird!!“, schrieb sie. „Daisy Chain Fields hat ein reines Frauen-Lineup, und 100 Prozent der Nettoeinnahmen gehen an Organisationen, die sich für Frauen und Mädchen einsetzen.“

Sie fügte hinzu: „Das Lineup ist wirklich der Wahnsinn und voller meiner Heldinnen und Freundinnen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Freude, Gemeinschaft und Musik echten Wandel anstoßen können – und ich hoffe, dass dieses Festival genau das sein wird. Ich kann es kaum erwarten, am 29. August mit euch zu schreien, zu tanzen und zu singen!!!!“

Das komplette Lineup

Außerdem mit dabei: Die Spitz, Eli, KATSEYE, Mitski, Not for Radio, Quiet Light, Rachel Chinouriri, Santigold und The Breeders – sowie Kuratorin Rodrigo selbst, die auf zwei Bühnen performen wird. Als Special Guests sind Karen O, Sarah McLachlan und Stevie Nicks angekündigt. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, dem 24. Juni, um 10 Uhr PT. Vorverkaufsanmeldung und weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website des Festivals.

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Die Einnahmen kommen einer Reihe von gemeinnützigen Organisationen zugute, die sich für Frauen und Mädchen engagieren: darunter Baby2Baby, Black Mamas Matter Alliance, Center for Reproductive Rights, FreeForm, Jhpiego, Johns Hopkins Center for Indigenous Health, National Domestic Workers Alliance, National Institute for Reproductive Health, National Women’s Law Center und Planned Parenthood.

Die Festivalankündigung folgt kurz nach der Veröffentlichung von Rodrigos drittem Studioalbum „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“, das am 12. Juni erschienen ist. „Das könnte gut und gerne das ausgelassenste sein, was wir je von Rodrigo gehört haben“, schrieb ROLLING STONE in seiner Rezension. „Rodrigo hat ihre Referenzen stets offen zur Schau gestellt und auf früheren Alben aus Nineties-Rock und Riot-Grrrl-Bands wie Hole und Babes in Toyland geschöpft – doch hier geht sie über bloße Hommage hinaus: Sie hat einen Klangteppich gewoben, in den sich jede ihrer Ikonen einfügt. Fans, die aggressivere Pop-Punk-Energie erwarten, könnten anfangs Mühe mit dem neuen Sound haben, doch Smiths Auftritt beweist, wie überzeugend das Konzept aufgeht.“

Platz eins in den Charts

Das Album stieg auf Platz eins ein und bescherte der Musikerin damit ihr drittes Album an der Spitze der „Billboard“ 200. Die Leadsingle „Drop Dead“ kletterte ebenfalls auf Platz eins der Billboard Hot 100, ebenso wie die Nachfolgesingle „The Cure“. Im September bricht Rodrigo mit der Unraveled Tour zur Unterstützung von „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ auf.