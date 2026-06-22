Olivia Rodrigo landet drittes Nummer-1-Album mit „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“

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Olivia Rodrigos neues Album „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ ist auf Platz 1 der Billboard 200 eingestiegen – ihr drittes Nummer-1-Album und zugleich ihre bisher stärkste Verkaufswoche. Es war außerdem die erfolgreichste Woche des Jahres 2026 für ein Album eines Soloacts, womit „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ Drakes „Iceman“ hinter sich ließ.

Rodrigos Album verkaufte sich in der Woche bis zum 18. Juni laut ROLLING STONE 485.000 Mal in den USA. Zum Vergleich: Drake erzielte mit „Iceman“ im Mai 463.000 verkaufte Einheiten. Seitdem hatte er vier Wochen lang die Spitzenposition gehalten – bis Rodrigo ihn verdrängte.

2021 hatte Rodrigo mit ihrem Debüt „Sour“ erstmals Platz 1 belegt, 2023 folgte „Guts“. „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ ist ihr drittes Studioalbum. Es umfasst 13 Tracks, darunter ein beeindruckendes Duett mit The-Cure-Frontmann Robert Smith. Die Leadsingle „Drop Dead“ erreichte Platz 1 der Billboard Hot 100 – ebenso wie das Nachfolgestück „The Cure“.

Rodrigo über ihr neues Album

„Egal wie sehr ich mich bemühe, Liebessongs zu schreiben, am Ende sind sie immer ein bisschen von Melancholie durchzogen“, sagte Rodrigo bei der Ankündigung des Albums. „Ich bin so stolz auf dieses Record und kann es kaum erwarten, dass ihr es hört.“

Im September bricht Rodrigo zu The Unraveled Tour auf, die 86 Stationen in mehreren Städten und auf verschiedenen Kontinenten umfasst – darunter große Arenen in New York, Los Angeles, London und vielen weiteren Orten. Der nordamerikanische Abschnitt startet am 25. September in der PeoplesBank Arena in Hartford, Connecticut.

Die Tour zieht sich durch den Herbst bis ins frühe Jahr 2027 und endet mit vier Abenden im Barclays Center in Brooklyn am 11., 12., 15. und 16. Februar. Danach reist Rodrigo für eine Reihe von Terminen in Großbritannien und Europa weiter: Der erste Auftritt findet am 19. März in der Avicii Arena in Stockholm, Schweden statt, das Finale am 2. Mai im Palau Sant Jordi in Barcelona, Spanien.

Drakes Chartrekord im Mai

Im Mai hatte Drake gleich drei Alben veröffentlicht – „Iceman“, „Habibti“ und „Maid of Honour“ –, die in ihrer Eröffnungswoche die Top drei der Billboard 200 belegten und Drake damit zum ersten Künstler machten, der gleichzeitig die gesamten drei Spitzenplätze der Charts für sich beanspruchte.