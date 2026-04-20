Olivia Rodrigo: Live-Debüt von „Drop Dead“ beim Coachella

Olivia Rodrigo hat am Samstag beim Coachella-Festival für eine Überraschung gesorgt: Unangekündigt betrat sie während Addison Raes Set die Bühne, um ihrer gerade erst veröffentlichten neuen Single „Drop Dead“ die Live-Premiere zu geben.

Gegen Ende von Raes Set performte die Sängerin ihren Song „Headphones On“, als sie nach dem Lyric „I compare myself to the new It Girl“ kurz innehielt – und Rodrigo auf die Bühne trat:

Die beiden Sängerinnen beendeten den Song dann gemeinsam als Duett, bevor Rae das Rampenlicht an Rodrigo übergab, die die Gelegenheit nutzte, ihre „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“-Single zum allerersten Mal live zu performen:

Rodrigos Coachella-Geschichte

Obwohl Rodrigo noch nie ein eigenes Coachella-Set gespielt hat, ist sie beim Festival kein unbekanntes Gesicht: 2024 tauchte sie unangekündigt beim Reunion-Set von No Doubt auf und sang mit der Band „Bathwater“.

„Drop Dead“, die vom Cure inspirierte erste Single aus „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“, erschien am Freitag. Auf Instagram schrieb Rodrigo: „Ich liebe diesen Song so sehr!!! Er ist das erste Kapitel in der Geschichte von ‚you seem pretty sad for a girl so in love‘ und er macht mich an, herumzuhüpfen, die Autofenster runterzukurbeln und rumzuknutschen!“

„You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ – von ihren Fans liebevoll „GSIL“ getauft – erscheint am 12. Juni über Geffen Records. Noch davor, am 2. Mai, übernimmt Rodrigo bei „Saturday Night Live“ gleich eine Doppelrolle.