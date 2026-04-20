Olivia Rodrigo: Live-Debüt von „Drop Dead“ beim Coachella

Überraschungsauftritt bei Coachella: Rodrigo singt mit Rae und präsentiert erstmals „Drop Dead“ live

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Olivia Rodrigo und Addison Rae beim Coachella Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Coa. Kevin Mazur. All rights reserved.

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Olivia Rodrigo hat am Samstag beim Coachella-Festival für eine Überraschung gesorgt: Unangekündigt betrat sie während Addison Raes Set die Bühne, um ihrer gerade erst veröffentlichten neuen Single „Drop Dead“ die Live-Premiere zu geben.

Gegen Ende von Raes Set performte die Sängerin ihren Song „Headphones On“, als sie nach dem Lyric „I compare myself to the new It Girl“ kurz innehielt – und Rodrigo auf die Bühne trat:

Die beiden Sängerinnen beendeten den Song dann gemeinsam als Duett, bevor Rae das Rampenlicht an Rodrigo übergab, die die Gelegenheit nutzte, ihre „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“-Single zum allerersten Mal live zu performen:

Rodrigos Coachella-Geschichte

Obwohl Rodrigo noch nie ein eigenes Coachella-Set gespielt hat, ist sie beim Festival kein unbekanntes Gesicht: 2024 tauchte sie unangekündigt beim Reunion-Set von No Doubt auf und sang mit der Band „Bathwater“.

„Drop Dead“, die vom Cure inspirierte erste Single aus „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“, erschien am Freitag. Auf Instagram schrieb Rodrigo: „Ich liebe diesen Song so sehr!!! Er ist das erste Kapitel in der Geschichte von ‚you seem pretty sad for a girl so in love‘ und er macht mich an, herumzuhüpfen, die Autofenster runterzukurbeln und rumzuknutschen!“

„You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ – von ihren Fans liebevoll „GSIL“ getauft – erscheint am 12. Juni über Geffen Records. Noch davor, am 2. Mai, übernimmt Rodrigo bei „Saturday Night Live“ gleich eine Doppelrolle.

Daniel Kreps schreibt für den ROLLING STONE USA. Hier geht es zum US-Profil

Themen aus dem Artikel:
coachella Olivia Rodrigo Addison Rae