Exklusiv: David Byrne bringt FKA Twigs seine Signature Moves bei – in Coachella „Artist on Artist“

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

FKA Twigs ist selbst eine versierte Tänzerin – aber wenn man die Chance bekommt, sich ein paar Moves von einem der Besten abzuschauen, in diesem Fall David Byrne, warum sollte man die sich entgehen lassen?

In diesem exklusiven Clip aus einer kommenden Episode von Coachella „Artist on Artist“ – die neue Interviewserie debütiert heute auf dem Coachella-YouTube-Kanal – schwärmt Twigs von Byrnes unverwechselbarem Bewegungsstil: „Was du machst, geht fast über Tanz hinaus. Das ist so eine Art Kinese, eine kinetische Darstellung der Musik, die so frei ist.“

Byrne bedankt sich bescheiden, woraufhin Twigs ihn bittet, ihr ein paar Schritte zu zeigen. „Das ist der beste Tag meines Lebens“, sagt sie, nachdem er ihrem Wunsch nachkommt. Dann führt Byrne Twigs durch einige seiner klassischen, herrlich schrägen Moves: stolpern, als würde man gleich hinfallen, sich so weit wie möglich vorbeugen und dabei weitersingen, oder auf einem Bein balancieren.

Twigs lernt von Byrne

Als Twigs ihn nach einem „groovigen“ bittet, holt Byrne einen Klassiker raus: Er wird schlaff und wackelt wie eine Marionette an Fäden.

Die spontane Tanzstunde stammt aus der gemeinsamen Episode von FKA Twigs und Byrne, die nächste Woche in voller Länge auf dem Coachella-YouTube-Kanal erscheint. Die Auftaktepisode, die heute veröffentlicht wird, zeigt die legendären DJs und Produzenten Armin van Buuren und Adam Beyer im Gespräch über die Entwicklung von Tech und Trance, Missgeschicke beim Auflegen mit Vinyl und den Wandel der EDM-Landschaft – vor allem seit Covid.

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Van Buuren sagte, es sei heute deutlich „einfacher für mich zu DJen“, vor allem weil die Menschen „aufgeschlossener“ gegenüber elektronischer Underground-Musik und Trance geworden seien. Beyer ergänzte: „Ich habe das Gefühl, dass Covid die Szene gewissermaßen zurückgesetzt hat, und in diesen zwei, drei Jahren hat sich vieles verändert. Manches zum Besseren, manches zum Schlechteren. Es wirkte, als wäre ein Teil der Kultur im Übergang etwas verloren gegangen – aber gleichzeitig war es wie eine leere Leinwand. Viel weniger Vorurteile gegenüber der Musik.“

Weitere Gesprächspartner der Serie

Neben van Buuren und Beyer sowie FKA Twigs und Byrne werden in der „Artist on Artist“-Serie noch Gespräche mit PinkPantheress und Slayyyter zu sehen sein, außerdem Sara Landray und LP Giobbi, TOKiMONSTA sowie Mary Droppinz. Alle vier Episoden wurden in den vergangenen zwei Coachella-Wochenenden gedreht.