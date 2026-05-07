Khloé Kardashian über Coachella-Party: „Ich hatte so eine Angst“

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Khloé Kardashian verbindet mit dem Coachella-Festival keine guten Erinnerungen. In der aktuellen Folge ihres Podcasts „Khloé in Wonder Land“ erklärt die Reality-TV-Bekanntheit, warum sie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr bei dem Musikfestival in Kalifornien war.

In der Episode antwortete Kardashian auf eine Frage einer Hörerin: „Warst du schon mal bei Coachella?“ Kardashian bestätigte, dass sie „einmal dort war“.

„Das ist schon eine Weile her“, erinnerte sie sich. „Ich glaube, 2016 oder so. Es war kein besonders schönes Erlebnis. Ich wurde ohne mein Wissen unter Drogen gesetzt – wobei ich glaube, dass alle anderen Bescheid wussten. Es gab diesen Saft auf der Party, auf der wir waren. Ich glaube nicht, dass mich jemand absichtlich gedroggt hat. Ich war einfach die Naive, die nicht gemerkt hat, dass alle auf Drogen waren.“

Stundenlang im Bad eingeschlossen

Sie fügte hinzu: „Ich erinnere mich, dass ich dieses Getränk trank und mich danach total komisch gefühlt habe. Niemand will sich so fühlen und nicht wissen, warum. Ich erinnere mich, dass ich mich stundenlang im Badezimmer eingeschlossen habe. Ich habe erst hinterher begriffen, was passiert war – dass ich unter dem Einfluss von Drogen stand. Alle haben auf mich eingeschrien, weil ich nicht aus dem Bad rauskam. Aber ich hatte Angst. Ich war total in meinem Kopf gefangen. Ich hatte so eine Angst. Mein Coachella-Erlebnis war also alles andere als gut.“

Auch wenn Kardashian dem Festival seitdem ferngeblieben ist, waren ihre Schwestern Kendall und Kylie Jenner in diesem Jahr dabei – um Justin Biebers Headliner-Auftritt zu sehen.

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An anderer Stelle im Podcast sprach Kardashian über ihre Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer im Jahr 2007. Eine Hörerin hatte gefragt, ob es stimme, dass Kardashians Freundin Malika Haqq ihr für das Erkennungsdienstfoto die Haare gemacht habe. Sie erklärte: „Das erste Mal, als ich verhaftet wurde, wegen meines DUI – das war natürlich sehr beängstigend.“ Und weiter: „Ich wusste nicht, dass ich ins Gefängnis müsste, weil es mein allererster Verstoß war.“

Mugshot mit Stil

Da sie an einem Wochenende festgenommen wurde, musste sie bis Montag bleiben. „Ich saß in einer Sammelzelle mit 23 anderen Frauen, die alle Prostituierte waren – außer mir“, so Kardashian. „Aber ich trug ein sehr kurzes Kleid, also sah ich wahrscheinlich auch nicht gerade unverdächtig aus.“

Als sie 2018 dann eine 30-tägige Bewährungsstrafe wegen Verstoßes gegen ihre Auflagen absitzen musste, übernahm Haqq tatsächlich die Haarstyling-Aufgabe. „Für dieses Erkennungsdienstfoto hat Malika mir wirklich die Haare gemacht“, bestätigte Kardashian. „Sie hat gute Arbeit geleistet.“