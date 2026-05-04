Olivia Rodrigo: Ihr neues Album wurde von Steve und Miranda aus „Sex and the City“ inspiriert

Olivia Rodrigo hat die fiktive Beziehung zwischen den „Sex and the City“-Charakteren Miranda Hobbs und Steve Brady tief bewegt. Im Gespräch mit Jimmy Fallon bei „The Tonight Show“ enthüllte die Sängerin, dass „mehrere Songs“ auf ihrem kommenden Album „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ von dem Paar inspiriert wurden.

Rodrigo erklärte Fallon, dass die erste Single des Albums, „Drop Dead“, von einem „wirklich tollen ersten Date“ handele und den „ersten Schritt“ des Werks repräsentiere. „Die Reise hat definitiv ihre Höhen und Tiefen und führt von hier aus an viele verschiedene Orte, aber das ist das erste Kapitel“, sagte sie.

Sie fügte hinzu: „Ich wusste, dass ich wollte, dass diese Platte von romantischer Liebe in einem eher positiven Sinne handelt, weil meine letzten beiden offensichtlich etwas herzzerbrochen und aufgewühlt waren – was absolut so sein sollte. Also wusste ich, dass ich irgendwie Liebessongs schreiben wollte, aber ich wollte ihnen auch ein bisschen Traurigkeit, Sehnsucht und Melancholie einimpfen, weil alle meine Lieblingsliebeslieder das haben.“

Cure und Lana Del Rey als Vorbilder

Als Beispiele nannte sie „Love Song“ von den Cure und Lana Del Reys „Video Games“ – zwei ihrer Lieblingsliebeslieder, die sie als „so traurig“ bezeichnete.

Rodrigo bestätigte Fallon, dass es „tatsächlich mehrere Songs gibt, die von Miranda und Steve inspiriert sind“. „Es ist meine Lieblingsserie“, sagte sie. „Ich glaube, ich habe jede einzelne Folge mindestens dreimal gesehen. Als Miranda und Steve wieder zusammenkommen, weint sie und sagt: ‚Steve, immer wenn mir etwas Lustiges passiert, will ich es dir einfach erzählen.‘ Ich erinnere mich, wie ich das sah und dachte: ‚Oh mein Gott, darüber muss ich einen Song schreiben.’“

Rodrigo sprach auch über ihre bevorstehende Tour, die sie Anfang der Woche angekündigt hatte. „Ich habe so hart daran gearbeitet“, sagte sie über die Tour. „Ich kann es kaum erwarten, diese Songs live zu spielen.“

Album erscheint im Juni

„You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ erscheint am 12. Juni. Das Album ist ihr drittes Studioalbum nach „Guts“ aus dem Jahr 2023. Bislang hat Rodrigo eine Single veröffentlicht – „Drop Dead“ –, die sie dieses Wochenende bei „Saturday Night Live“ zusammen mit einem weiteren neuen Track performen wird. Fallon gegenüber verriet Rodrigo, dass es „schon immer ein riesiger Traum von mir“ gewesen sei, bei „SNL“ als Host aufzutreten und gleichzeitig zu performen – beides steht am Samstagabend auf dem Programm.