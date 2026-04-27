Olivia Rodrigo performt „Drop Dead“ beim Open-Mic-Abend in New York City

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

Olivia Rodrigo tauchte am Sonntagabend überraschend im Pete’s Candy Store in New York City auf. Dort sang sie ihre aktuelle Single „Drop Dead“. Die Popsängerin betrat die kleine Bühne des Clubs während des wöchentlichen Open-Mic-Abends.

Wie in dem kurzen Clip zu sehen ist, der derzeit die Runde im Netz macht, wurde Rodrigo nur von einem Gitarristen begleitet.

Rodrigo hatte „Drop Dead“ Anfang des Monats zusammen mit einem Musikvideo veröffentlicht, das im Schloss Versailles in Frankreich gedreht wurde. Der Song ist die Leadsingle ihres mit Spannung erwarteten Albums „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“.

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Rodrigo über den Song

„Ich liebe diesen Song so sehr!!!“, schrieb Rodrigo auf Instagram. „Er ist das erste Kapitel in der Geschichte von ‚You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love‘. Und er macht mich so glücklich, dass ich am liebsten herumhüpfen, die Fenster runterdrehen und knutschen würde!“

„You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“, das Rodrigos Fans bereits als „GSIL“ abkürzen, erscheint am 12. Juni via Geffen Records. Es ist ihr drittes Album, nach „Guts“ (2023) und ihrem gefeierten Debüt „Sour“ (2021). „Egal wie sehr ich versuche, Liebessongs zu schreiben, sie kommen immer mit einem Hauch Melancholie heraus“, sagte Rodrigo anlässlich der Ankündigung des neuen Albums. „Ich bin so stolz auf dieses Album und kann es kaum erwarten, dass ihr es hört.“

Tourtermine für „GSIL“ hat Rodrigo noch nicht bekanntgegeben. Das Album folgt auf ihre monumentale Guts World Tour, die im August 2025 endete – das Doppelalbum „Live at Glastonbury“ dokumentierte ihr beeindruckendes Jahr auf dem Festivalparkett. Am 2. Mai übernimmt sie gleich zwei Rollen bei „Saturday Night Live“.