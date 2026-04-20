Olivia Rodrigo spielte „Drop Dead“ nicht für Robert Smith: „Ich habe ihm eine Menge anderer Songs gespielt“

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Es scheint, als würde Robert Smith Olivia Rodrigos neue Single „Drop Dead“ erst heute zum ersten Mal hören – obwohl er auf dem synthielastigen Track ausdrücklich erwähnt wird. „You know all the words to ‚Just Like Heaven‘ / And I know why he wrote them now that you’re standing right here“, singt der Popstar in der ersten Strophe.

In einem neuen Interview für Apple Music 1s „New Music Daily“ mit Zane Lowe wurde Rodrigo nach Smiths Reaktion auf den Track gefragt – angesichts dieser Zeilen. „Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich es ihm vorgespielt habe. Er hört es vielleicht heute zum ersten Mal“, antwortete sie sichtlich überrascht. „Ich habe ihm eine Menge anderer Songs vom Album gespielt“, fügte sie hinzu und verwies auf ihr kommendes Album „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“.

Letzten Sommer stieß Smith zu Rodrigo auf der Bühne ihres unvergesslichen Glastonbury-Sets, um ein paar Achtziger-Hits der Cure zu singen – darunter „Friday I’m in Love“ und „Just Like Heaven“. „Ich verehre ihn und hatte im vergangenen Jahr die Gelegenheit, ihn ein wenig kennenzulernen“, sagte Rodrigo zu Lowe.

Smiths Sharpie-Aktion

Anschließend schilderte sie „eine ihrer liebsten Erinnerungen“ an den Abend der Performance. „Für die Zugabe trug ich ein T-Shirt mit der Aufschrift ‚You know all the words to „Just Like Heaven“‘, weil ich wusste, dass der Song bald rauskommt, und ich ein kleines Easter Egg einbauen wollte“, erzählte sie. „Ich ging backstage für den schnellen Umzug und erfuhr, dass Robert mit einem Sharpie unten auf mein Shirt geschrieben hatte: ‚Or do you?‘ Ich dachte: ‚Oh mein Gott, er hat dieses Shirt vollgekritzelt. Da draußen stehen 100.000 Menschen. Soll ich wirklich in diesem Shirt rausgehen, auf dem jetzt das draufsteht?’“ Rodrigo weiter: „Ich war ein bisschen am Durchdrehen und dachte mir dann: egal, ich ziehe es einfach an. Ehrlich gesagt ist es wie mein liebstes Outfit, das ich je getragen habe.“

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Smith hat sich öffentlich noch nicht zu „Drop Dead“ geäußert – aber als bekennender Fan und Freund von Rodrigo ist er vermutlich begeistert. „Sie ruft mich ziemlich oft an, um über Kleidung und Mode zu reden – und wir hatten ein paar unvergessliche Nächte gemeinsam im Studio“, schrieb er für Rodrigos Titelstory in der British Vogue. Smith ergänzte: „Ich kann es kaum erwarten zu hören, was sie als Nächstes macht!“