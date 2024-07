Die Tochter von Bruce Springsteen, Jessica Springsteen, wird die Vereinigten Staaten bei den kommenden Olympischen Spielen in Paris nicht vertreten. Am Wochenende gab U.S. Equestrian die Liste der Athleten bekannt, die für das Team USA nach Paris reisen werden, Jessica Springsteen war nicht dabei.

Die Athleten, die die USA vertreten werden, sind Kent Farrington, Laura Krant und McLain Ward, wobei Karl Cool als Ersatzmann fungiert:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Farrington steht auf Platz 6 der Weltrangliste und nimmt an seinen dritten Olympischen Spielen teil. Kraut liegt auf Platz 35 und Ward auf Platz 15.

An vergangene Erfolge anknüpfen

Der 48-jährige McLain Ward war Teil der Teams, die 2004 und 2008 die Goldmedaille gewannen, während Kent Farrington den USA 2016 zu Silber verhalf.

„Wir können uns glücklich schätzen, dass wir drei der erfahrensten Athleten des Sports auf Pferden haben, die vor den Spielen in Topform sind“, so Chef d’Equipe Robert Ridland in einer Erklärung.

„Darüber hinaus haben wir mit Karl und Caracole eine starke Ersatzpferdekombination, die in letzter Zeit eine hervorragende Form gezeigt hat. Jetzt, wo die Auswahl abgeschlossen ist, sind wir zu 100 Prozent auf Paris fokussiert“, fügte Ridland hinzu.

Bei den Spielen 2021 trug Springsteen bei ihrem Debüt an der Seite von Kraut und Ward noch dazu bei, eine Silbermedaille für die USA zu gewinnen. Damals stand sie auf Platz 27 der Weltrangliste, heute belegt die Tochter von Bruce Springsteen nur noch Platz 127.