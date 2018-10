Online-Voting und Gewinnspiel: Was ist die beste deutsche Serie aller Zeiten?

In der Dezember-Ausgabe des ROLLING STONE wird es wieder ein großes Serien-Special geben – und diesmal legen wir den Schwerpunkt auf neue deutsche Serien. Die müssen sich vor den amerikanischen seit längerem nicht mehr verstecken. „Babylon Berlin“, „Dark“ und „Deutschland83“ sind schon in Dutzende Länder verkauft, und – so viel sei schon mal versprochen – in diesem Spätherbst wird es noch bunter. Ab dem 22. November verraten wir mehr.

Vorab haben Sie das Wort: Was ist die beste deutsche Serie aller Zeiten? „Pastewka“ oder doch eher „Stromberg“? „Die Unverbesserlichen“ oder „Die Familie Hesselbach“? „Der Bastian“oder „Ich heirate eine Familie“? „Kir Royal“ oder „Monaco Franze“? Sie sehen schon: Leicht wird es nicht! Obacht: Nicht gemeint sind REIHEN wie „Tatort“, „Derrick“, „Traumschiff“ und „Ein Fall für zwei“, deren Episoden abgeschlossen sind. Weihnachts-Mehrteiler gelten nicht als Serie – sondern als Weihnachts-Mehrteiler.

Und zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas: Der Cinebar One+ von Teufel ist ein ultra-kompakter, vielseitiger Soundbar mit Bluetooth und kabellos ansteuerbarem Subwoofer für druckvolle, tiefe Bässe. Mit der Dynamore Ultra Technologie wird dank seitlich abstrahlender Töner virtueller Surround Sound erzeugt, der in dieser Klasse seinesgleichen sucht. Das perfekte Lautsprecher-Set für selbst kleinste Räume, große Cineasten und Bassliebhaber der ersten Stunde. Weitere Infos unter diesem Teufel-Link.

