Oscars 2025: Alle Nominierungen auf einen Blick

Die 97. Oscar-Verleihung findet am 2. März 2025 im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Erstmals wird Entertainer Conan O’Brien die Moderation übernehmen.

Aufgrund verheerender Waldbrände in Los Angeles wurden die Nominierungen, die ursprünglich für den 17. Januar geplant waren, auf den 23. Januar verschoben. Die Bekanntgabe erfolgte durch Bowen Yang und Rachel Sennott im Samuel Goldwyn Theater in Beverly Hills.

Bemerkenswert in diesem Jahr sind die Nominierungen von „Emilia Pérez“. Die 13 Nominierungen für den Musical-Thriller sind ein Rekord für einen nicht-englischsprachigen Film. 10 Nominierungen gab es jeweils für „The Brutalist“ und „Wicked“.

Die deutsche Produktion „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ (The Seed of the Sacred Fig) ist für den Oscar als bester internationaler Film nominiert worden. Der Film wurde von dem in Deutschland im Exil lebenden Iraner Mohammad Rasoulof gedreht. Auch der in Deutschland produzierte Film „September 5“ könnte einen Goldjungen gewinnen. Er erhielt eine Nominierung in der Kategorie „Bestes Originaldrehbuch“.

Bester Film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Perez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Beste Hauptdarstellerin

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofia Gascon – Emilia Perez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Fernando Torres – I’m Still Here

Bester Hauptdarsteller

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice

Beste Nebendarstellerin

Monica Barbaro – A Complete Unknown

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rosselini – Conclave

Zoë Saldaña – Emilia Pérez

Bester Nebendarsteller

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain

Edward Norton – A Compete

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprencice

Bester Animationskurzfilm

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck

Bestes Kostümdesign

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Bester Live-Action-Kurzfilm

A Lien

Anuja

I’m not a Robot

The Last Ranger

The Man who would not remain silent

Beste Filmmusik

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Bester Filmsong

El Mal – Emilia Pérez

The Journey – The Six Triple Eight

Like a Bird – Sing Sing

Mi Camino – Emilia Perez

Never too Late – Elton John: Never too Late

Bester Animationsfilm

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Beste Kameraarbeit

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

Beste Regie

Sean Baker – Anora

Brady Corbet – The Brutalist

James Mangold – A Complete Unknown

Jacques Audiard – Emilia Perez

Coralie Fargeat – The Substance

Bester Dokumentarfilm

Black Box Diaries

No Other Land

Porcellan War

Soundtrack to a Coup d’état

Sugarcane

Bester Dokumentarkurzfilm

Death by Numbers

I’m ready, Warden

Incedent

Instrument of a beating heart

The only Girl in the Orchestra

Bester Schnitt

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Beste Ausstattung

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

Beste visuelle Effekte

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Bester Internationaler Film

I’m Still Here

The Girl with the Needle

Emilia Perez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

Bester Ton

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Bestes adaptiertes Drehbuch

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

Bestes Originaldrehbuch

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Bestes Make-Up & Hairstyling

A Different Man

Emilia Perez

Nosferatu

The Substance

Wicked

