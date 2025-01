Oscars 2025: Keine Live-Songs während der Verleihung!

Bei der Verleihung der Oscars am 03. März 2025 wird es eine überraschende Änderung geben. Zum ersten Mal seit vielen Jahren gibt es keine Live-Performance der in der Kategorie „Best Original Song“ nominierten Stücke. Das gab die Academy am Donnerstag (23. Januar) kurz vor der Nennung der Nominees bekannt.

Stattdessen werden die Songwriter durch „persönliche Reflexionen der Teams, die diese Songs zum Leben erwecken“, gewürdigt, hieß es in einer Mitteilung an alle Academy-Mitglieder. „All dies und noch mehr wird die Geschichten und die Inspiration hinter den diesjährigen Nominierten erzählen“.

Oscars wollen Los Angeles ehren

Der Hauptgrund für die überraschende Veränderung, die auch den Verzicht auf potenzielle Show-Highlights mitbedingt, ist der Wunsch der Veranstalter, Los Angeles im Angesicht der Feuer-Katastrophe der letzten Wochen zu ehren.

Konkret heißt das wohl, dass nicht nur ein Einspieler an die zerstörerischen Brände erinnert, sondern die komplette Verleihung zu einer Art Hommage an die Stadt der Träume wird. Damit soll wohl auch der Optimismus Hollywoods ausgestellt werden.

Die Oscar-Nominierten für die besten Film-Songs werden erst in Kürze bekanntgegeben. Auf der Shortlist finden sich unter anderem Trent Reznor & Atticus Ross, Maren Morris, Saoirse Ronan und Kneecap.