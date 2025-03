Oscars 2025: Doja Cat, Raye und Lisa würdigen die legendäre Bond-Musik

Bei der Oscar-Verleihung 2025 sind die langjährigen Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson sowie die Musik der James-Bond-Filme mit einem besonderen Medley geehrt worden. Lisa, Doja Cat und Raye präsentierten dabei einige der bekanntesten Titelsongs der Filmreihe. Das Segment begann mit einer Tanzperformance von Margaret Qualley, gefolgt von Lisas Interpretation von „Live and Let Die“. Anschließend sang Doja Cat „Diamonds Are Forever“, und Raye schloss das Medley mit dem Adele-Hit „Skyfall“ ab. ​

Die Hommage an die legendäre Bond-Musik wurde von Halle Berry anmoderiert. Sie würdigte Barbara Broccoli und Michael G. Wilson – erst kürzlich hatten sie angekündigt, sich als Produzenten zurückzuziehen und Amazon kreative Freiheit bei allen weiteren James-Bond-Filmen zu geben.

Das bedeutet Hollywood die Musik von James Bond

Die Musik von James Bond ist ebenso ikonisch wie der Charakter selbst. Neben dem „James Bond Theme“ von Monty Norman und John Barry sind insbesondere die für die Filme geschriebenen Songs prägend, darunter Shirley Basseys „Goldfinger“ (1964) und „Diamonds Are Forever“ (1971), Paul McCartneys „Live and Let Die“ (1973), Duran Durans „A View to a Kill“ (1985), Adeles „Skyfall“ (2012), Sam Smiths „Writing’s on the Wall“ (2015) und Billie Eilishs „No Time to Die“ (2020). Auch für Hollywood sind die Songs prägend: Die drei zuletzt genannten Titel wurden jeweils mit einem Oscar ausgezeichnet.​

Mit der 8,5 Milliarden Dollar schweren Übernahme der traditionsreichen MGM Studios im Mai 2022 bekamen 4.000 Filme und 17.000 TV-Episoden einen neuen Besitzer: Amazon. Deren Chef Jeff Bezos zog es mit der Streaming-Plattform Amazon Prime bereits seit geraumer Zeit in die Gefilde von Hollywood. Ein Highlight im Übernahme-Paket: Das James-Bond-Franchise.

Gegenüber der US-News-Seite „Hollywood Reporter“ betonte der ehemalige Bond-Darsteller David Craig: „Mein Respekt, meine Bewunderung und Liebe zu Barbara und Michael bleiben unvermindert bestehen. Ich wünsche Michael eine lange, entspannte (und wohlverdiente) Rente. Und alles, was Barbara in Zukunft tut, wird spektakulär sein – und ich hoffe, ein Teil davon sein zu können.“