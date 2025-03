„Anora“ räumt als bester Film ab – alle Gewinner der Oscars 2025

Für die 97. Oscar-Verleihung am 2. März 2025 im Dolby Theatre in Los Angeles hat erstmals Entertainer Conan O’Brien durch den Abend geführt. Mit fünf von sechs möglichen Oscars hat „Anora“ viele überrascht: „Lang lebe der Independent-Film“, freuten sich die Macher in ihrer Dankesrede.

Bemerkenswert in diesem Jahr waren vor allem die Nominierungen von „Emilia Pérez“. Die 13 Nominierungen für den Musical-Thriller sind ein Rekord für einen nicht englischsprachigen Film. Ebenso beachtlich: „The Brutalist“ und „Wicked“ haben jeweils zehn Nominierungen erhalten.

Im Laufe der Oscar-Nacht erfahren Sie hier, wer die Nominierten in den jeweiligen Kategorien sind und wer die begehrte Auszeichnung verliehen bekommt.

Bester Film

Gewinner: „Anora“

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Perez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Beste Hauptdarstellerin

Gewinnerin: Mikey Madison – Anora

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofia Gascon – Emilia Perez

Demi Moore – The Substance

Fernanda Torres – I’m Still Here

Bester Hauptdarsteller

Gewinner: Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice

Beste Nebendarstellerin

Gewinnerin: Zoë Saldaña – Emilia Pérez

Monica Barbaro – A Complete Unknown

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rosselini – Conclave

Bester Nebendarsteller

Gewinner: Kieran Culkin – A Real Pain

Yura Borisov – Anora

Edward Norton – A Compete

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprencice

Beste Kameraarbeit

Gewinner: The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

Beste Regie

Gewinner: Sean Baker – Anora

Brady Corbet – The Brutalist

James Mangold – A Complete Unknown

Jacques Audiard – Emilia Perez

Coralie Fargeat – The Substance

Bestes Originaldrehbuch

Gewinner: Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Bestes adaptiertes Drehbuch

Gewinner: Conclave

A Complete Unknown

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

Bester Filmsong

Gewinner: El Mal – Emilia Pérez

The Journey – The Six Triple Eight

Like a Bird – Sing Sing

Mi Camino – Emilia Perez

Never too Late – Elton John: Never too Late

Beste Filmmusik

Gewinner: The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Bester Animationsfilm

Gewinner: Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Bester Animationskurzfilm

Gewinner: In the Shadow of the Cypress

Beautiful Men

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck

Bestes Kostümdesign

Gewinner: Wicked

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Bestes Make-Up & Hairstyling

Gewinner: The Substance

A Different Man

Emilia Perez

Nosferatu

Wicked

Bester Schnitt

Gewinner: Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Bestes Szenenbild

Gewinner: Wicked

The Brutalist

Dune: Part Two

Conklave

Nosferatu

Bester Internationaler Film

Gewinner: I’m Still Here

The Girl with the Needle

Emilia Perez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

Bester Dokumentarkurzfilm

Gewinner: The only Girl in the Orchestra

Death by Numbers

I’m ready, Warden

Incedent

Instrument of a beating heart

Bester Dokumentarfilm

Gewinner: No Other Land

Black Box Diaries

Porcellan War

Soundtrack to a Coup d’état

Sugarcane

Bester Ton

Gewinner: Dune: Part Two

A Complete Unknown

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Beste visuelle Effekte

Gewinner: Dune: Part Two

Alien: Romulus

Better Man

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Bester Live-Action-Kurzfilm

Gewinner: I’m not a Robot

A Lien

Anuja

The Last Ranger

The Man who would not remain silent