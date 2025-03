Oscar-Kritik: Anora One Bites The Dust – und ein schrecklicher Adrien Brody

Das war wirklich die brutalste Oscar-Verleihung. Und das ist kein Rechtschreibfehler. Sagen wir es so: Am Sonntag zuvor lief Harry Styles den Tokio-Marathon und brauchte weniger Zeit als diese Oscar-Verleihung. Aber um die 97. Oscar-Verleihung positiv zu sehen: Adrien Brody hielt nur eine Rede. Conan O’Brien war großartig. Keine Pantomimen. Keine Tanzschlafattacken beim besten Original-Song. Es gab nur einen Hinweis auf „die Magie des Geschichtenerzählens“. Cynthia Erivo sang mit Ariana Grande . Timothées gelber Anzug. Ein Indie-Film wie Anora gewann. Alles in allem war es eine Oscar-Nacht, die sich wie eine echte Feier des Films und der Menschen anfühlte, die ihn lieben. Außer wenn Adrien Brody sprach.

Conan moderierte zum ersten Mal. Aber verdammt, es war ihm einfach egal. Das ist eine gute Nachricht. Denn es ist eine Tatsache, dass eine lockere, DGAF-Oscar-Nacht mehr Spaß macht als eine steife, pünktliche Oscar-Nacht. Es war unvermeidlich, dass die Feuerwehrleute von L.A. für Ovationen auf die Bühne kamen. Aber es war eine brillante Idee von Conan, sie dazu zu bringen, zickige Witze zu machen. Besonders als einer von ihnen erklärte: „Unser ganzes Mitgefühl gilt denen, die ihr Zuhause verloren haben. Und ich spreche von den Produzenten von Joker 2.“

Als Star, der Hollywood nichts schuldet, wechselte er mühelos von Killer-Sprüchen zu Nieten

Coco machte sich daran, die Zeremonie zu verspotten. Und zu demütigen. Was ihm eine hinterhältige Art gab, schärfer auszusehen als sein Material. Beginnend mit seiner Vorstellung als ‚vierfacher Oscar-Zuschauer Conan O’Brien‘. Wie er sagte: „Ein völliger Unbekannter, ein echter Schmerz, Nosferatu. Das sind nur einige der Namen, die mir auf dem roten Teppich gegeben wurden.“ Als Star, der Hollywood nichts schuldet, wechselte er mühelos von Killer-Sprüchen zu Nieten. Ohne sich darum zu kümmern oder den Unterschied zu bemerken, sodass alle auf Trab gehalten wurden. „Anora verwendet das F-Wort 479 Mal“, sagte er. „Das sind drei mehr als der Rekord, den Karla Sofía Gascóns Publizistin aufgestellt hat.“

Brody, die Meryl Streep der KI-gestützten Akzente, gewann als bester Schauspieler. Und hielt eine Rede, die sogar länger war als The Brutalist. Er war der erste Gewinner des Abends, der Gott dafür dankte, dass er ihn so großartig gemacht hat. Ja, Herr, das hast du gut gemacht. Es ist eine seltene Leistung, einen Oscar für einen Film zum Thema Holocaust zu gewinnen und dabei zu vergessen, den Holocaust zu erwähnen.

Aber Brode hatte es fast in der Tasche, bis zur Fünf-Minuten-Marke, nachdem er dem Orchester bereits zugerufen hatte: „Das ist nicht mein erstes Rodeo!“ Als langjähriger Kenner schrecklicher Oscar-Reden war ich beeindruckt. Besonders als er uns alle aufforderte: „Lasst uns für das kämpfen, was richtig ist!“ Dieser Mann ist in Bezug auf Reden wirklich das, was Doja Cat in Bezug auf das Singen von James-Bond-Titeln ist. Das Beste, was man sagen kann, ist, dass die Oscars den Anstand hatten, Halle Berry früh auf die Bühne zu schicken, damit sie Zeit hatte, einen guten Start hinzulegen.

Ehrlich gesagt war Tim nicht genug enttäuscht

Timothée Chalamet war einer der am deutlichsten enttäuschten Nichtgewinner in der Geschichte der Oscar-Verleihung. Zum letzten Mal sah jemand so niedergeschlagen aus, weil er verloren hatte, dass man bis zu Samuel L. Jackson für Pulp Fiction zurückgehen muss. Aber ehrlich gesagt war Tim nicht genug enttäuscht. Denn der Typ wurde für seinen Dylan in A Complete Unknown total über den Tisch gezogen. Als Emma Stone den Umschlag öffnete und Brodys Namen las, muss ich zugeben, dass ich meinen Fernseher anschrie: „Ich glaube dir nicht! Du bist ein Lügner!“

Vor allem, weil er diesen exzellenten Givenchy-Kanarienvogel-Anzug trug. Wie der Modekritiker Robert Zimmerman sagen würde, war sein Anzug nicht gelb. Er war hühnchenfarben. „Es war wohl Tims bester Auftritt auf dem roten Teppich, seit er bei den Filmfestspielen von Venedig 2022 in diesem verrückten roten rückenfreien „Tanya Tucker-circa-TNT“ aufgetaucht ist.“ Was Tims Date Kylie Jenner betrifft, so schien sie einen Großteil der Zeremonie damit zu verbringen, mit den Augen zu rollen. Und das war noch bevor Brody anfing zu reden.

Gen-X-kodiert

Ich behaupte nicht, ein unvoreingenommener Oscar-Zuschauer zu sein. Ich habe fest darauf gehofft, dass Demi Moore für The Substance den Preis für die beste Hauptdarstellerin erhält. Allein schon wegen der Türklinkenszene. Ich konnte einer Performance nicht widerstehen, die so Gen-X-kodiert ist, dass ihre erste große Szene in einem Restaurant spielt, in dem sie buchstäblich eine schwarze Fliege in ihrem Chardonnay sieht. (Ich hatte erwartet, dass der Kellner ihr zehntausend Löffel bringen würde, obwohl sie nur ein Messer brauchte.) Aber dass Demi gegen eine Naive verlor, war an sich schon eine perfekte Wendung, die Substance würdig war.

Mikey Madison gewann für Anora und bemerkte: „Ich möchte erneut die Gemeinschaft der Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter anerkennen und ehren.“ Das war eine nette Geste, nachdem keiner der Oscar-Gewinner von Emilia Pérez die Trans-Community oder Mexiko erwähnt hatte. (Lustige Randnotiz: Madison wurde in derselben Woche geboren wie die Oscar-Verleihung 1999, in der Nacht der legendären Harvey Weinstein-schlägt-Spielberg-Überraschung, eine der unterhaltsamsten Oscar-Nächte der Geschichte.)

Die Verantwortlichen der Oscar-Verleihung trafen die dumme Entscheidung, bei den ersten Schauspielpreisen keine Filmausschnitte zu zeigen. Anstatt uns die Nominierten in Aktion zu sehen, ließen sie einfach frühere Gewinner auftreten. Die lange, sehr lange, ach so lange Reden über sich hielten. Es war eine so dumme Idee, dass sie sie nach der Hälfte der Nacht fallen ließen. Für die großen Schauspielpreise am Ende haben sie Clips zusammengeschustert. (Sie haben auch die Preise für das beste Drehbuch zu Beginn mit kurzen Einzeiler-Clips anstelle von Dialogen bestritten.)

Das sollte nächstes Jahr im Voraus geklärt werden, okay? Niemand will den armen Kieran Culkin sehen, wie er den Nominierten für den besten Nebendarsteller des nächsten Jahres schluchzend „deine Magie ist real“ zuruft.

Süße Rede über die Befruchtung der Eierstöcke

Apropos Kieran (oder „der Culk“, wie Robert Downey Jr. ihn nennt). Er hielt eine ausschweifende, aber süße Rede über die Befruchtung der Eierstöcke einer ihm nahestehenden Person. Aber hey, seine Frau war damit einverstanden. Also schön für sie. Macht weiter so, ihr beiden. Und großen Respekt für seine Fähigkeit, Jeremy Strong aus der anderen Ecke des Raums wütend zu machen.

Zoe Saldaña gewann den Preis als beste Nebendarstellerin für Emilia Pérez und hielt eine der leidenschaftlichsten und kraftvollsten Reden des Abends. Sie bezeichnete sich selbst als „stolzes Kind von Einwanderern“. Und widmete den Preis ihrer Großmutter, wobei sie auch „meinen Mann mit den schönen Haaren“ lobte. Damit findet die lange, bizarre und anstrengende Geschichte der Award-Saison-Kampagne von Emilia Pérez ein gnädiges Ende. Die vielleicht eines Tages als Inspiration für einen besseren Film dienen wird.

Verrückte Hommage an James-Bond-Filme

Cynthia Erivo und Ariana Grande unternahmen eine großartige Reise durch das Oz-Musikuniversum und begannen die Show mit „Somewhere Over the Rainbow“ und „Home“ aus The Wiz, bevor sie zu „Defying Gravity“ aus Wicked übergingen. Es war ein kraftvoller Moment, der von zwei virtuosen Stimmen geprägt war und die Messlatte schon früh hochlegte. (Aus irgendeinem Grund kamen Timothée, Monica Barbaro, Ed Norton und Elle Fanning nicht auf die Bühne, um ähnliche Ehren für die Höhepunkte von Dylans Filmkarriere zu erweisen. Wie „Knockin‘ on Heaven’s Door“, „Band of the Hand“, „Things Have Changed“ oder „The Man In Me“).

Es gab auch eine verrückte Hommage an James-Bond-Filme, denn … warum? Doja Cat schaffte es, etwa 0,007 Prozent der Noten in „Diamonds Are Forever“ zu treffen. Lisa von Blackpink versuchte sich an „Live and Let Die“, das nie als besonders schwierige Melodie galt. Und schaffte es etwa so gut, wie George Lazenby es schaffte, Diana Rigg am Leben zu erhalten. Raye ist ein Vegas-Profi, die dafür geboren wurde, Bond-Titelballaden zu singen. Aber sie hat den Abschnitt nur verlängert. Niemand muss jemals drei davon hintereinander hören. Aber die ganze Bond-Hommage hat sich für Margaret Qualleys Tanztour de Force gelohnt, bei der ihre Ballettkünste und ihr lippenbeißender Elan für großes Drama sorgten. Vielleicht spielt sie als Nächstes 007? Leider verpasste sie eine großartige Gelegenheit für einen Lacher, indem sie keine Hähnchenkeulen aus ihrem Kleid zupfte.

„Ich war nicht die erste Wahl für die Verleihung dieses Preises“

Mick Jagger war ein unerwarteter Show-Stealer , der in einem Schal wackelte und sich für die Kamera herausputzte. Die Art und Weise, wie er „And the Oscar goes tooooooo“ aussprach, war die komödiantische Textzeile des Abends. Mick war vor Ort, um den Preis für den besten Original-Song zu überreichen. „Ich war nicht die erste Wahl für die Verleihung dieses Preises“, sagte er. „Die Produzenten wollten wirklich, dass Bob Dylan das macht. Aber Bob wollte es nicht machen, weil er sagte, dass die besten Songs dieses Jahres offensichtlich in dem Film A Complete Unknown zu finden sind.“ Warum also Mick? „Bob sagte: ‚Ihr solltet jemanden Jüngeren finden!‘“

Der Preis ging an Clément Ducol und Camille, die auf die Bühne kamen und „hooo hooo!“ für Mick sangen. Sie hielten eine schleppende Rede, während Emilia Pérez-Regisseur (und Co-Autor von „El Mal“) Jacques Audiard unruhig um sie herum huschte und verzweifelt versuchte, ein Wort zu ergattern, während sie sich beharrlich weigerten, ihn zur Kenntnis zu nehmen. Ein Moment, der einem die Nackenhaare aufstellte. Und den eigentlichen Film an Dramatik übertraf.

Seltsamerweise sang Queen Latifah in diesem Abschnitt „Ease on Down the Road“

Paul Tazewell gab bekannt, dass er der erste Schwarze war, der für „Wicked“ den Preis für das beste Kostümdesign erhielt. Eine weitererModegewinnerin des Abends: Oprah Winfrey (diese Brille, dieser Anzug), die zusammen mit Whoopi Goldberg auftrat, um eine Hommage an Quincy Jones zu präsentieren. Seltsamerweise sang Queen Latifah in diesem Abschnitt „Ease on Down the Road“. Ein Lied, das er nicht geschrieben hatte. Und das aus einem Broadway-Musical und nicht aus einem Film stammte. (Das Orchester hatte ihm zuvor mit „Soul Bossa Nova“ eine echte Hommage erwiesen.) Andrew Garfield erzählte Goldie Hawn, wie sehr seine verstorbene Mutter sie verehrte. Ein süßer Moment. Sie gingen mit dem diesjährigen Gaga/Liza-Preis für generationenübergreifende Verbundenheit von der Bühne. Doch dann war es tragischerweise an der Zeit, dass Andrew vom Teleprompter ablas, was ihn dazu zwang, mit „Die Magie des Geschichtenerzählens …“ zu beginnen.

Höhepunkt unseres Moments der Retro-Nora-Manie

Meg Ryan und Billy Crystal kamen am Ende auf die Bühne, um die Magie von When Harry Met Sally wieder aufleben zu lassen. Ein Höhepunkt unseres Moments der Retro-Nora-Manie. Conan stellte Billy gnädigerweise als „den größten Oscar-Gastgeber aller Zeiten “ vor. Die Disziplin, die sie aufbringen mussten, um keinen einzigen „Ich nehme, was sie hat“-Witz zu machen – ein Jahr nachdem John Mulaney bei den Oscars im letzten Jahr einen gemacht hatte – verdient einen handgeschriebenen Dankesbrief von uns allen.

Morgan Freeman begann den In Memoriam-Abschnitt mit einer persönlichen Hommage an den „Riesen“ Gene Hackman, der ihn nicht nur einmal in einem Film getötet, sondern dafür auch einen Oscar gewonnen hat. Die gesamte Montage war respektvoll und würdevoll. Mit einer klassischen Filmmusik, statt einem poppigen Streifenhörnchen, das eine gefühlvolle Ballade über tote Menschen trällert.

Dies ist ein erfreulicher Oscar-Trend. Seien wir ehrlich, wir sind alle noch traumatisiert von dem In-Memoriam-Debakel vor drei Jahren, als eine Bühne voller Cheerleader zu „Spirit in the Sky“ Jazz-Hände machte. Die Montage war vielleicht etwas schnell, mit Mini-Clips für Schauspieler, aber nicht für Autoren oder Regisseure. Vielleicht hätte Robert Towne ein paar Zeilen Dialog verdient. Aber es war eine stilvolle Hommage an so viele Legenden, die wir im vergangenen Jahr verloren haben, von James Earl Jones über Anouk Aimee bis hin zu Shelley Duvall.

Das Applaus-O-Meter hielt einige Überraschungen bereit. Roger Corman übernahm früh die Führung für das lauteste Klatschen. Dann war es Donald Sutherland. Bis David Lynch auf der Zielgeraden übernahm. Ruhe in Frieden, Mr. Lynch. Silencio. No hay banda.