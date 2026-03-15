Exklusiv: Die Musik der Oscars 2026 – hinter den Kulissen

Sechs Tage vor der 98. Oscarverleihung läuft auf der Eastwood Scoring Stage der Warner Bros. Studios in Los Angeles die Probe: Oscars-Musikdirektor Michael Bearden führt ein Live-Orchester durch eine Auswahl an Übergangsmusik und Walk-on/Walk-off-Songs. Es ist der zweite Tag der Vorproben für die bevorstehende Übertragung, und die versammelten Musikerinnen und Musiker wechseln mühelos zwischen Epochen und Genres – als würde man einfach den Radiosender wechseln. Rund 20 Stücke in 30 Minuten, Bearden souverän am Pult. „Der Rhythmus darf laufen, ganz frei“, weist er an einer Stelle an. „Schön. Knackig. Gefällt mir“, sagt er dem Orchester bei einer anderen Passage.

Bei der Oscarverleihung dreht sich natürlich alles um die nominierten Filme und Stars – doch wie im Kino selbst gibt die Musik den entscheidenden Ton vor. Und wie Bearden gegenüber ROLLING STONE erklärt, hat das Orchester während der dreieinhalb Stunden langen Show eine enorme Menge an Material zu bewältigen.

„Ich glaube, letztes Jahr hatten wir 111 bis 112 Musikstücke“, sagt er ein paar Tage später per Zoom. „Das ist eine Menge.“ Er fügt hinzu, er habe den Morgen mit einem völlig neuen Stück für die diesjährige Show verbracht – etwas, das das Orchester noch nicht einmal gespielt hatte, als ich wenige Tage zuvor dabei war. Bearden nennt das endgültige Programm ein „ständig bewegliches Ziel“, das sich noch bis kurz vor der Show weiterentwickelt.

Zwei nominierte Songs live

Doch Bearden und sein Team müssen nicht nur die Übergangsmusik im Griff haben. In diesem Jahr kehren auch die Performances der für den Besten Originalsong nominierten Titel zurück – zwei Kandidaten stehen im Rampenlicht: „I Lied to You“ aus „Sinners“ und „Golden“ aus „KPop Demon Hunters“. Bearden sagt, er arbeite eng mit den jeweiligen Interpreten zusammen – Miles Caton und Raphael Saadiq führen für „I Lied to You“ ein Staraufgebot an, zu dem Buddy Guy, Brittany Howard und Shaboozey gehören, während Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami als Huntr/x „Golden“ übernehmen – und stimmt mit ihnen ab, wie sie ihre Auftritte gestalten wollen. „Ich sage den Künstlern immer: Das hier sind die Oscars – also lasst uns das noch größer machen, ohne dabei das zu schmälern, was ihr wollt“, erklärt er. „Wir können es ein bisschen gewagter angehen, als sie es sich vorstellen.“

Es ist Beardens zweites Jahr in Folge als Musikdirektor der Oscars, doch der Maestro ist ein alter Hase der Veranstaltung – er hat die Show bereits mehrfach als Musiker mitgespielt. Außerdem hat er mehrere Emmy-Übertragungen dirigiert und als Musikdirektor für Popgrößen wie Lady Gaga, Madonna, Jennifer Lopez und Michael Jackson gearbeitet. Er weiß also, wie man groß denkt.

„Die Oscars haben ein eigenes Vokabular, eine wirklich elegante und vornehme Sprache. Man kann also nicht einfach irgendein Musikstück bei den Oscars einsetzen“, sagt er. Es müsse zum Moment der Filmfeier passen und „auf der größten Show Hollywoods gut klingen“.

Bossa Nova und Stevie Wonder

Bei den Vorproben arbeitet sich Bearden mit dem Orchester durch Passagen aus „The Mandalorian“, „St. Elmo’s Fire“ und „The King’s Speech“, Hits wie Seals „Kiss From a Rose“ und Wilson Phillips‘ „Hold On“ sowie Lieblingsstücke von Künstlern wie Stevie Wonder. Obwohl es erst der zweite Probentag ist, wirkt alles wie ein perfekt einstudiertes Ballett. Bearden, ganz in Schwarz gekleidet und in High Tops, dreht sich zu einer Bank hinter ihm, greift nach dem nächsten Notenblatt, und das Orchester setzt sofort mit der nächsten Passage ein. Manche Stücke lösen spontanes Tanzen aus – etwa das bossanova-angehauchte „’S Wonderful“, ein Gershwin-Klassiker aus dem Musical „Funny Face“, bei dem sich Bearden und andere im Raum vom Beat mitreißen lassen.

Die Auswahl der Stücke wirkt angesichts des schier unerschöpflichen Musikkatalogs und der Vielzahl an benötigten Stücken wie eine gewaltige Aufgabe. Für Bearden ist es pure Intuition. „Als Musikdirektor ist eines meiner Lieblingsworte ‚Urteilsvermögen‘ – man muss wissen, was man wo spielt“, sagt er und ergänzt, er habe in seiner jahrzehntelangen Karriere mit mehr als 530 Künstlern zusammengearbeitet. Um frisch zu bleiben, versucht er täglich zehn Songs zu hören, die er noch nie zuvor gehört hat. Dieses Gespür, sagt er, „sagt mir, was wohin gehört und wie … Es gibt keine Geheimformel dafür.“

Die Musik liegt allerdings nicht ausschließlich in seiner Hand. Die meisten Stücke stammen von anderen, sodass sein Team für die Übertragung Lizenzen einholen muss – die es nicht immer bekommt. „Wenn also etwas eigentlich funktioniert, wir aber keine Genehmigung erhalten, muss ich etwas anderes wählen … Da steckt eine Menge Arbeit drin.“

Zwölf Sekunden, die zählen

Dazu kommen strenge Zeitvorgaben – bei den Stücken, die in Werbepausen überleiten, sind es oft nur wenige Sekunden. „Ich muss den Teil des Songs herausgreifen, der die Leute bewegt und mich bewegt, und der wiedererkennbar ist“, sagt Bearden. „Und die Leute denken: ‚Oh ja, das ist dieses Lied.‘ Dann geht’s in die Werbung, und wir sind raus. Man hört nur zwölf, zehn Sekunden davon – aber ich hab euch, weil ich den Kern des Songs gewählt habe, diesen emotionalen Moment, der einen sofort packt.“

Für die diesjährige Ausgabe sind mehrere große Musikmomente geplant, darunter das In-Memoriam-Segment, das Bearden arrangiert hat. Die Songauswahl wird vorerst streng unter Verschluss gehalten, doch Bearden sagt: „Mein Team und das gesamte Oscars-Team haben sehr sorgfältig daran gearbeitet, das wirklich ernst zu nehmen und den Menschen, die gegangen sind, die Ehre zu erweisen, die sie verdienen.“ Das vergangene Jahr hat viele Legenden gerissen – darunter Diane Keaton, Robert Duvall, Diane Ladd und Rob Reiner, um nur einige zu nennen.

Bis zur Show sind es noch ein paar Tage, als wir sprechen, und Bearden sagt, dass zwar in den Proben noch Feinschliff kommen mag – eines aber bleibt: Alle Musikauswahlen werden die Menschen emotional berühren. „Musik ist für mich die mächtigste Sprache der Welt“, sagt er. „Ich wähle Musik, die Seelen bewegt. Das ist einer meiner Lieblingssätze, den ich jedem sage, mit dem ich arbeite – wenn wir die ganze Vorbereitung hinter uns haben, bereit sind, die Bühne zu betreten und sie uns ankündigen, sage ich immer: ‚Let’s go move some souls.’“