Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Die Zusammenarbeit mit Robert Redford an Sydney Pollacks Klassiker „The Way We Were“ von 1973 sei „aufregend, intensiv und pure Freude“ gewesen. Das schrieb Barbra Streisand in ihrem Nachruf auf den verstorbenen Schauspieler.

Gegensätze, die sich anzogen

Wie ihre Figuren im Film, Katie Morosky und Hubbell Gardiner, seien auch sie und Redford „solche Gegensätze“ gewesen, erinnerte sich Streisand. „Er kam aus der Welt der Pferde; ich war allergisch gegen sie!“ Doch wie im Film hätten sie stets versucht, mehr übereinander herauszufinden.

„Bob war charismatisch, intelligent, intensiv, immer interessant – und einer der besten Schauspieler aller Zeiten“, so Streisand. Sie erinnerte sich auch an ihr letztes Treffen: „Er kam zum Mittagessen, wir sprachen über Kunst und beschlossen, uns gegenseitig unsere ersten Zeichnungen zu schicken.“

Redford sei „ein Unikat“ gewesen, schrieb Streisand weiter. „Ich bin so dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, mit ihm zu arbeiten.“

„The Way We Were“ wurde bei seiner Veröffentlichung 1972 ein Riesenerfolg, erhielt sechs Oscar-Nominierungen – darunter für Streisand als Beste Hauptdarstellerin – und gewann den Oscar für den besten Song („The Way We Were“ von Marvin Hamlisch sowie Alan und Marilyn Bergman).

Ein schwer erkämpftes Ja

In ihren Memoiren erinnerte sich Streisand an den enormen Aufwand, Redford für die Rolle des Hubbell zu gewinnen. Der Schauspieler lehnte zunächst ab, und die „Verhandlungen gingen bis auf die letzte Minute“, schrieb sie (laut „Variety“).

Während der Dreharbeiten zu „Up the Sandbox“ in Afrika habe sie schließlich erfahren, dass Redford doch zugesagt hatte. „Ich war so begeistert!“, schrieb sie. „Die ‚Werbung‘ war hart, aber Bobs Zögern hatte großen Einfluss auf das Drehbuch und führte letztlich zu einer reicheren, interessanteren Figur.“

Robert Redford starb am Dienstagmorgen, dem 16. September, im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in Utah. Sein Tod löste zahlreiche Ehrungen von Freunden, Bewunderern und Kollegen aus, darunter Meryl Streep, Jane Fonda, John Turturro und Ron Howard.