Ostermann bei Frei.Wild: Umstrittener Auftritt nach Böhmermann-Klage

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Mit seiner Klage im August 2025 gegen Jan Böhmermann sorgt Manuel Ostermann bundesweit für Schlagzeilen. Der stellvertretende Vorsitzende der DPolG Bundespolizeigewerkschaft wirft dem ZDF-Moderator vor, ihn in einer Ausgabe des „ZDF Magazin Royale“ diffamiert und politisch diskreditiert zu haben. Während Juristen über die Grenzen von Satire und Persönlichkeitsrecht streiten, sorgt ein aktueller Auftritt des Polizeigewerkschafters für zusätzliche Aufmerksamkeit – diesmal in der Musikszene.

Auf der Bühne mit Frei.Wild

Wenige Tage nach Bekanntwerden der Klage stand Ostermann beim Konzert der umstrittenen Deutschrock-Band Frei.Wild in Dortmund selbst auf der Bühne. In einem Beitrag auf der Kurzmitteilungsplattform X bedankte er sich mit emotionalem Duktus bei Band, Crew und Publikum. Der Abend werde „für immer einen besonderen Platz“ in seinem Herzen haben, schrieb Ostermann. Besonders hob er den „Rückhalt“ und die „Wertschätzung gegenüber unserer Blaulichtfamilie“ hervor.

Der Auftritt dürfte die Debatte um Ostermanns öffentliche Rolle weiter befeuern. Frei.Wild polarisiert seit Jahren: Die Band aus Südtirol weist Vorwürfe rechter oder nationalistischer Tendenzen regelmäßig zurück, steht jedoch wegen patriotischer Symbolik und ihrer Anschlussfähigkeit an konservative bis rechte Milieus immer wieder in der Kritik. Von Sänger Philipp Burger kursieren alte Fotos, die ihn mit Hitlergruß-Geste zeigen, im Netz.

Popkultur als politischer Symbolraum

Zumindest der konservative Kontext lässt Ostermanns Inszenierung auf der Bühne politisch wirken. Kritiker verweisen darauf, dass der Gewerkschafter sich nicht nur als Beamter äußert, sondern zunehmend selbst Teil kultureller und politischer Symbolräume wird. Wer offensiv Öffentlichkeit suche und sich bewusst in gesellschaftliche Debatten einschalte, müsse sich auch zugespitzter Kritik stellen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Auftritt in Dortmund verleiht der Auseinandersetzung mit Böhmermann eine zusätzliche Ebene: Es geht längst nicht mehr nur um Satire und Medienrecht, sondern auch um die Frage, wie Popkultur, politische Haltung und öffentliche Selbstinszenierung sich heute ineinander verschränken.