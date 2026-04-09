Pam Bondi versucht, ihrer Aussage über Epstein zu entkommen

Pam Bondi zieht sich aus einer geplanten Anhörung vor dem House Oversight Committee zurück – jenem Ausschuss, der die inzwischen abgelöste Justizministerin zum Umgang des Justizministeriums mit den Epstein-Akten befragen wollte.

Das Oversight Committee unter Vorsitz von Rep. James Comer (R-Ky.) erklärte in einer Stellungnahme, „das Justizministerium habe mitgeteilt, dass Pam Bondi am 14. April nicht für eine Anhörung erscheinen werde, da sie nicht mehr Justizministerin sei und die Vorladung sie in ihrer Eigenschaft als Justizministerin betreffe.“

Der Ausschuss kündigte zudem an, er werde „Pam Bondis Privatanwalt kontaktieren, um die weiteren Schritte zur Terminplanung ihrer Anhörung zu besprechen“.

Bondi von Trump abgelöst

Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche bekanntgegeben, Bondi aus ihrem Amt entlassen zu haben. Sie hatte die Hauptlast des Fallouts getragen, nachdem die Regierung kläglich daran gescheitert war, große Teile der Beweise rund um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

In einem Schreiben an den Ausschuss, das CNN vorliegt, führte Assistant Attorney General Patrick D. Davis aus, „Bondi bekleide dieses Amt nicht mehr. Da Frau Bondi daher nicht mehr in ihrer offiziellen Eigenschaft als Justizministerin aussagen könne, vertrete das Ministerium die Auffassung, dass die Vorladung sie nicht mehr verpflichte, am 14. April zu erscheinen. Wir bitten freundlich um Bestätigung, dass die Vorladung zurückgezogen wird.“

Bondis Auftritt vor dem Kongress im Februar war ein komplettes Desaster. Sie war nicht in der Lage, grundlegende Fragen zum Umgang mit den Akten zu beantworten – weder zur Weigerung des Ministeriums, weiten Teilen des Epstein Transparency Act nachzukommen, noch zum sorglosen Umgang mit sensiblen Angaben zu Überlebenden und deren persönlichen Daten. An einem Punkt fuhr Bondi die Abgeordneten an, weil sie sich auf Trumps Versuche konzentrierten, den Epstein-Skandal zu begraben, statt auf den boomenden Aktienmarkt.

Bipartisan für Zwangsmaßnahmen

Angesichts von Bondis jüngstem Auftritt überrascht es kaum, dass Republikaner wie Demokraten gleichermaßen darauf bestehen, dass sie ungeachtet ihrer veränderten Beschäftigungssituation aussagen muss. In einem gemeinsamen Schreiben an Ausschussvorsitzenden Comer hielten die Abgeordneten Ro Khanna (D-Calif.) und Nancy Mace (R-S.C.) fest: „Die Abberufung von Pam Bondi als Justizministerin mindert weder das legitime Aufsichtsinteresse des Ausschusses an ihrer beeideten Aussage noch die Notwendigkeit von Rechenschaftspflicht und Aufklärung über die vom DOJ zurückgehaltenen Akten. Im Gegenteil macht es ihre beeidete Aussage noch wichtiger – insbesondere im Hinblick auf Handlungen, die sie als Justizministerin vorgenommen hat, auf bereits laufende Untersuchungen und auf Entscheidungen, die unter ihrer Führung getroffen wurden.“

„Wie Sie wissen, endet die Aufsichtsbefugnis des Kongresses nicht, wenn ein Amtsträger aus dem Amt scheidet“, erinnerten die beiden Abgeordneten Comer, „wir bitten Sie, öffentlich zu bekräftigen, dass Pam Bondi am 14. April wie angeordnet zu einer beeideten Anhörung erscheinen muss oder bei Verweigerung mit den entsprechenden Konsequenzen zu rechnen hat.“

In einem separaten Beitrag in den sozialen Medien schrieb Mace, Bondi dürfe nicht gestattet werden, sich „der Verantwortung zu entziehen“, und sie müsse mit einem Contempt-of-Congress-Verfahren rechnen, sollte sie der Vorladung nicht nachkommen. Auch Rep. Robert Garcia (D-Calif.), der ranghöchste Demokrat im Oversight Committee, bekräftigte: Sollte Bondi den Ausschuss missachten, „werden wir im Kongress ein Contempt-Verfahren einleiten“.