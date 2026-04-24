Das US-Justizministerium bringt das Erschießungskommando zurück

Das Justizministerium von Donald Trump hat am Freitag bekanntgegeben, dass das Erschießungskommando als Hinrichtungsmethode für zum Tode Verurteilte wieder eingeführt wird.

Fox News berichtete als erstes über das entsprechende Memo des Justizministeriums.

„Heute hat das Justizministerium seine feierliche Pflicht wiederhergestellt, rechtmäßige Todesurteile zu beantragen, zu erwirken und zu vollstrecken – und damit den Weg freigemacht, Hinrichtungen durchzuführen, sobald zum Tode verurteilte Häftlinge alle Rechtsmittel ausgeschöpft haben“, heißt es in dem Memo. „Zu den getroffenen Maßnahmen gehören die Wiedereinführung des Protokolls zur Giftspritze aus der ersten Trump-Regierung, die Erweiterung des Protokolls um zusätzliche Hinrichtungsmethoden wie das Erschießungskommando sowie die Straffung interner Abläufe zur Beschleunigung von Todesstraffällen.“

Trump und die Todesstrafe

Trump hat stets deutlich gemacht, dass er ein entschiedener Befürworter der Todesstrafe ist und deren Anwendung seit Langem ausweiten will. Seine erste Regierung vollstreckte in den letzten sechs Monaten mehr Hinrichtungen (13) als die zehn vorangegangenen Präsidentschaftsadministrationen zusammen. ROLLING STONE berichtete 2023, dass Trump den Wunsch geäußert hatte, Erschießungskommandos, Erhängen und sogar die Guillotine wieder einzuführen, sollte er erneut ins Amt kommen. Trump soll auch darüber nachgedacht haben, eine Videokampagne zu starten, um die Wiedereinführung drastischerer Hinrichtungsmethoden für Bundesgefangene zu feiern – ein Trump-Sprecher bestreitet das allerdings.

„Er hatte eine besondere Vorliebe für das Erschießungskommando, weil es dramatischer wirkte als die Art, wie wir es normalerweise tun – jemandem eine Spritze zu setzen und ihn einschlafen zu lassen“, sagte uns damals ein ehemaliger Mitarbeiter des Weißen Hauses. „Er war ganz versessen auf die Idee, eine große Zahl von Drogenhändlern und Drogenbossen hinzurichten, weil er sagte: ‚Diese Leute schert nichts‘, und dass sie ihr Drogenimperium und ihre Geschäfte sowieso aus dem Gefängnis heraus führen, dann wieder auf die Straße kommen, ihr ganzes Geld zurückbekommen und weiter Verbrechen begehen … und deshalb müssten sie ausgerottet, nicht eingesperrt werden.“

Trump blieb auch nach seinem Sieg bei der Wahl 2024 fest entschlossen, die Todesstrafe auszuweiten – so sehr, dass Aktivisten Joe Biden unter Druck setzten, die Urteile der Insassen im Bundesgefängnis in der Todeszelle umzuwandeln, bevor Trump das Amt übernehmen und sie alle hinrichten lassen könnte. Biden setzte die Hinrichtungen von 37 Männern in der Bundesgefängnis-Todeszelle tatsächlich im Dezember aus. Trump war alles andere als erfreut.

Trumps Wuttirade zu Weihnachten

„Auch den 37 brutalsten Verbrechern, die gemordet, vergewaltigt und geplündert haben wie kaum jemand vor ihnen, aber von Sleepy Joe Biden unglaublicher Weise begnadigt wurden“, schrieb der künftige Präsident am ersten Weihnachtstag. „Ich weigere mich, diesen glücklichen ‚Seelen‘ frohe Weihnachten zu wünschen, und sage stattdessen: ZUR HÖLLE MIT EUCH!“