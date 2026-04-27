DOJ verhaftet US-Soldat, der angeblich 400.000 Dollar mit Wetten auf Maduros Festnahme verdiente

Ein US-Soldat soll auf der Wettplattform Polymarket mehr als 400.000 Dollar verdient haben – durch Wetten auf die Absetzung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Streitkräfte. Das Justizministerium gab dies am Donnerstag bekannt.

Gannon Ken Van Dyke, 38, wurde wegen unerlaubter Nutzung vertraulicher Regierungsinformationen zur persönlichen Bereicherung, Diebstahls nichtöffentlicher Regierungsinformationen, Rohstoffbetrugs, Überweisungsbetrugs sowie einer unzulässigen Geldtransaktion angeklagt. Laut der entsiegelten Anklageschrift war Van Dyke an der Planung und Durchführung der Operation zur Festnahme Maduros beteiligt – Codename „Operation Absolute Resolve“ – und soll geheime Informationen genutzt haben, um Einsätze auf dem Prognosemarkt zu platzieren.

„Unseren Soldatinnen und Soldaten werden geheime Informationen anvertraut, damit sie ihren Auftrag so sicher und effektiv wie möglich erfüllen können – und es ist ihnen ausdrücklich untersagt, diese hochsensiblen Informationen für persönlichen finanziellen Gewinn zu nutzen“, erklärte amtierender Generalstaatsanwalt Todd Blanche in einem Statement. „Der breite Zugang zu Prognosemärkten ist ein vergleichsweise neues Phänomen, doch die Bundesgesetze zum Schutz nationaler Sicherheitsinformationen gelten uneingeschränkt.“

FBI-Chef warnt Geheimdienstträger

FBI-Direktor Kash Patel warnte, dass jeder, „der seinen Zugang und sein Wissen für persönlichen Gewinn zu Geld machen will, zur Rechenschaft gezogen wird“.

Van Dyke ist aktiver Soldat der US Army und war in Fort Bragg stationiert. Er unterzeichnete Geheimhaltungsvereinbarungen, in denen er zusicherte, „niemals durch Schrift, Worte, Verhalten oder auf sonstige Weise geheime oder sensible Informationen“ zu militärischen Operationen preiszugeben, wie aus der Anklageschrift hervorgeht. Van Dyke soll um den 26. Dezember 2025 ein Polymarket-Konto eröffnet und begonnen haben, auf Maduro- und Venezuela-bezogene Märkte zu setzen. Zwischen dem 27. Dezember 2025 und dem Abend des 26. Januar 2026 soll er rund 13 Wetten abgeschlossen haben.

Die Anklageschrift wirft Van Dyke vor, in Kenntnis geheimer Informationen insgesamt rund 33.034 Dollar auf Wetten gesetzt zu haben, bei denen er jeweils die „JA“-Position einnahm – unter anderem auf „US-Streitkräfte in Venezuela … bis 31. Januar 2026“, „Maduro abgesetzt bis … 31. Januar 2026“, „Wird die USA Venezuela bis … 31. Januar einmarschieren?“ oder „Trump ruft Kriegsvollmachten gegen Venezuela aus bis … 31. Januar“.

Gewinn nach Trumps Ankündigung

Wenige Stunden nachdem Präsident Donald Trump die Festnahme Maduros und seiner Frau Cilia Flores verkündete, löste Polymarket mehrere Maduro- und Venezuela-bezogene Kontrakte mit „JA“ auf – und Van Dyke soll seine Einsätze gewonnen und dabei rund 409.881 Dollar eingestrichen haben.

Das Justizministerium erklärte, Van Dyke habe anschließend den Großteil seiner Gewinne in ein ausländisches Kryptowährungs-Wallet überwiesen und diese dann in ein neu eröffnetes Online-Brokerage-Konto verschoben. Zudem soll er versucht haben, seine Identität als Trader zu verschleiern, und Polymarket aufgefordert haben, sein Konto zu löschen – mit der Begründung, er habe keinen Zugang mehr zur E-Mail-Adresse des Kontos.

„Prognosemärkte sind kein Schutzraum für die Nutzung widerrechtlich angeeigneter vertraulicher oder geheimer Informationen zur persönlichen Bereicherung“, sagte US-Staatsanwalt Jay Clayton für den Southern District of New York. „Wer mit dem Schutz der Geheimnisse unserer Nation betraut ist, hat die Pflicht, diese zu wahren – und nicht, sie für persönlichen finanziellen Vorteil zu missbrauchen.“