Pam Bondi rastet bei Epstein-Anhörung aus

Donald Trump will, dass Amerika den Jeffrey-Epstein-Skandal hinter sich lässt. Er sagte vergangene Woche Reportern, „es ist wirklich Zeit für das Land, sich etwas anderem zuzuwenden“, während er behauptete, vollständig von jedem Fehlverhalten entlastet worden zu sein.

Amerika ist jedoch weiterhin interessiert. Ebenso wie Gesetzgeber, die in dieser Woche Alarm geschlagen haben, nachdem sie ungeschwärzte Versionen der Regierungsakten zum in Ungnade gefallenen Finanzier eingesehen hatten.

„Da ist eine Menge kranker Schweine“, antwortete Abgeordnete Becca Balint (Demokraten-Vermont), als „Drop Site News“ sie fragte, was sie zu den ungeschwärzten Akten sagen könne.

Konfrontation im Kongress

Die Spannungen zwischen dem Kongress und der Regierung eskalierten am Mittwoch, als Justizministerin Pam Bondi vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses erschien. Bondi fuhr Abgeordnete an, verweigerte Antworten auf Fragen. Sie bemühte sich, ihre eigene und die Bilanz des Präsidenten im vergangenen Jahr zu verteidigen. Republikaner verteidigten sie, obwohl Umfragen eine einstellige Zustimmung zur Handhabung der Epstein-Affäre durch die Trump-Regierung zeigen.

Der Kongress stimmte im November dafür, das Justizministerium zur Veröffentlichung sämtlicher Epstein-Akten zu verpflichten. Die Regierung hatte einen Monat Zeit, dem nachzukommen. Doch die Veröffentlichung war von Verzögerungen, schlampigen Schwärzungen und fortgesetzten Versuchen geprägt, die vollständige Einhaltung des Gesetzes zu umgehen. Besonders besorgt sind Abgeordnete über Vorwürfe, das Justizministerium und das FBI hätten Namen von mit Epstein verbundenen Personen geschwärzt, um sie vor Rufschädigung zu schützen. Was nach dem Gesetz, das die Veröffentlichung der Akten erzwang, ausdrücklich verboten ist.

Vorwürfe gezielter Schwärzungen

Am Dienstag erklärten Abgeordnete, denen die Einsicht in ungeschwärzte Dokumente gewährt worden war, sie hätten mindestens sechs Männer identifiziert, deren Identitäten in Dokumenten geschwärzt worden seien. „Was mich beunruhigt hat, waren die Namen von mindestens sechs Männern, die geschwärzt wurden und die durch ihre Erwähnung in diesen Akten wahrscheinlich belastet werden“, sagte Abgeordneter Thomas Massie (Republikaner-Kentucky) Reportern nach einem Besuch im Justizministerium. Er ist ein langjähriger Kritiker des Präsidenten und führender Republikaner in der parteiübergreifenden Initiative zur Veröffentlichung der Akten.

Abgeordneter Ro Khanna (Demokraten-Kalifornien) äußerte kurz nach seiner Einsicht in die ungeschwärzten Akten ähnliche Beobachtungen in einer Rede im Plenum. „Wenn wir in zwei Stunden sechs Männer gefunden haben, die sie versteckt haben, stellen Sie sich vor, wie viele Männer sie in diesen 3 Millionen Akten decken.“

Bondi trat während der Anhörung am Mittwoch kämpferisch auf. Sie weigerte sich, Demokraten anzusehen, während sie sie befragten. Sie schrie Abgeordnete an, die sie dafür kritisierten, einfache Fragen zum Umgang ihres Ministeriums mit den Akten nicht zu beantworten.

In einem Fall stürzte Bondi den Raum ins Chaos, nachdem Abgeordnete Pramila Jayapal (Demokraten-Washington) sie gefragt hatte, ob sie sich bei den Epstein-Überlebenden – von denen einige im Saal anwesend waren – für den unsachgemäßen Umgang des Justizministeriums mit sensiblen Identifizierungsinformationen, einschließlich ihrer Namen und Fotos, entschuldigen würde.

Überlebende fordern Gehör

Bondi versuchte abzulenken, indem sie ihren Vorgänger, den ehemaligen Justizminister Merrick Garland, ins Spiel brachte. Als Jayapal versuchte, Bondi zur Frage zurückzuführen, beschwerte sich die Justizministerin beim Ausschussvorsitzenden Jim Jordan (Republikaner-Ohio). „Ich werde mich nicht für ihre Theatralik in den Dreck ziehen lassen“, rief Bondi, als Jayapal versuchte, ihre Redezeit zurückzufordern. „Ich werde mich mit dieser Frau nicht in den Dreck begeben.“

Überlebende im Saal wurden zu einem Zeitpunkt gebeten aufzustehen und die Hand zu heben, wenn ihnen noch kein Treffen mit Bondi gewährt worden sei, um ihre Fälle zu besprechen. Alle anwesenden Frauen hoben die Hand.

Super-Bowl-Spot erhöht den Druck

Am Wochenende veröffentlichte die Anti-Menschenhandels-Organisation „World Without Exploitation“ in Zusammenarbeit mit Epsteins Überlebenden einen Super-Bowl-Spot. Die Frauen, mit schwarzem Klebeband über ihren Mündern, hielten Fotos von sich als junge Frauen und Mädchen hoch.

Der Spot wies darauf hin, dass 3 Millionen Akten noch nicht veröffentlicht worden seien. Er machte auch auf den großzügigen Einsatz von Schwärzungen durch das Justizministerium aufmerksam. „Nach Jahren der Trennung stehen wir zusammen“, hieß es in dem Spot. „Denn wir alle verdienen die Wahrheit.“ „Stehen Sie an unserer Seite. Sagen Sie Justizministerin Pam Bondi, es ist Zeit für die Wahrheit“, lautete eine Einblendung am Ende des Videos.

Republikaner lassen Bondi gewähren

Republikaner im Justizausschuss taten nichts dergleichen. Sie ließen Bondi wiederholt gegen demokratische Abgeordnete wettern oder alternativ Trump loben.

Nach mehreren Wortgefechten, in denen Bondi demokratische Ausschussmitglieder übertönte, sagte der ranghöchste Demokrat Jamie Raskin (Demokraten-Maryland) zu Jordan, die Republikaner könnten „sie den ganzen Tag lang filibustern lassen. Aber nicht unter unserer Aufsicht. Nicht in unserer Zeit. Auf keinen Fall. Und ich habe Sie darauf hingewiesen, Frau Justizministerin, bevor Sie angefangen haben.“

Persönliche Angriffe und Ablenkungsmanöver

Bondi antwortete wütend. „Sie sagen mir gar nichts, Sie abgehalfterter Verlierer-Anwalt. Nicht einmal ein Anwalt.“ Die Anstrengungen, mit denen Bondi der Konfrontation mit dem Umgang ihres Ministeriums mit dem Epstein-Fall auswich, nahmen absurde Züge an. An einem Punkt begann sie mit einer längeren Abschweifung über den Aktienmarkt.

„Der Dow liegt derzeit bei über 50.000. Der S&P bei fast 7.000. Der Nasdaq bricht Rekorde“, rief sie. „Die 401(k)-Konten und Altersvorsorgen der Amerikaner boomen. Darüber sollten wir sprechen. Wir sollten darüber sprechen, Amerika sicher zu machen.“

Massie sprach Bondis wiederholte Ausweichmanöver an, als er außerhalb der Anhörung mit Reportern sprach. „Sie hat nichts beantwortet“, sagte er. „Sie kam hierher, um über den Dow Jones und den Nasdaq zu sprechen. was mir ziemlich verrückt vorkommt.“